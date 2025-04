A sexta rodada do Brasileirão começa neste sábado (26). Com transmissão exclusiva da Amazon Prime Video, o Ceará recebe o São Paulo no Castelão, às 18h30. Rômulo Mendonça narra o jogo. No domingo (19), Record e CazéTV exibem o duelo entre Cruzeiro e Vasco, às 18h30, no Mineirão.

O duelo entre Cruzeiro e Vasco também será exibido no Premiere. Em TV aberta, com narração de Luis Roberto, a Globo exibe Flamengo x Corinthians para todo o Brasil. A partida será marcada por ativações comerciais por conta das comemorações de 60 anos da emissora.

Jogos da 6º rodada do Brasileirão:

SÁBADO

Internacional x Juventude, 16h

Ceará x São Paulo, 18h30

Mirassol x Atlético-MG, 18h30

Sport x Fortaleza, 20h

Botafogo x Fluminense, 21h

DOMINGO

Flamengo x Corinthians, 16h

Cruzeiro x Vasco, 18h30

Palmeiras x Bahia, 18h30

Vitória x Grêmio, 18h30

Santos x Bragantino, 20h30

Clubes do Brasileirão que fazem parte da Libra

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

Clubes da Série A que fazem parte da LFU

Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco