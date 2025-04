O Flamengo terá casa cheia para receber o Corinthians no domingo (27), em duelo pela sexta rodada do Brasileirão. Até a tarde desta sexta-feira (25), mais de 58 mil ingressos foram vendidos para a partida, o suficiente para ser o maior público do campeonato até aqui.

A expectativa é que 65 mil pessoas estejam presentes no Maracanã para o clássico, segundo a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Foram disponibilizados para venda 59.157 ingressos, sendo 10% destes para a torcida do Timão, já esgotados.

Até o momento, o maior público do Brasileirão 2025 é da partida entre São Paulo e Santos, no Morumbis, pela quinta rodada, com 52.436 torcedores. Assim, o duelo entre Flamengo e Corinthians deve ocupar o primeiro lugar no ranking de pagantes e presentes do Campeonato Brasileiro.

Maiores públicos do Brasileirão até a 5ª rodada

São Paulo 2 x 1 Santos - 5ª rodada - Morumbis - 52.436 pessoas; Flamengo 1 x 1 Internacional - 1ª rodada - Maracanã - 45.528 pessoas; Corinthians 2 x 1 Sport - 5ª rodada - Neo Química Arena - 43.996 pessoas; Fluminense 1 x 0 Santos - 3ª rodada - Maracanã - 43.291 pessoas; Corinthians 3 x 0 Vasco - 2ª rodada - Neo Química Arena - 42.969 pessoas.

Protestos recentes da torcida do Flamengo

Os torcedores do Rubro-Negro Carioca protestaram contra os preços dos ingressos cobrados nas últimas partidas no Maracanã. O público reduzido na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, no último dia 16, levou cartazes e entoou gritos contra a diretoria, sobretudo o presidente Bap, por conta dos valores das entradas. A insatisfação também foi demonstrada no empate em 0 a 0 com o Vasco. Para a partida contra o Timão, no entanto, os preços foram mantidos.

Atração musical

Antes da partida entre Flamengo e Corinthians, o cantor Belo se apresentará no Maracanã. O show do cantor faz parte das comemorações dos 60 anos da TV Globo, que transmite a partida. Desta forma, os torcedores ganham um atrativo a mais para ir ao estádio no próximo domingo (27).

