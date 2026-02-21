Cristian Medina chega ao Botafogo como principal contratação da janela
Jogador argentino assinou com o Glorioso até o fim de 2029
Depois de algumas rodadas de negociações, entrave, reviravolta e finalmente um acordo, o Botafogo anunciou a contratação do volante Cristian Medina, que rescindiu com o Estudiantes e assinou até o fim de 2029. O argentino de 23 anos chega ao clube como principal contratação da primeira janela.
Botafogo anuncia contratação do volante Cristian Medina
Botafogo
Medina era um sonho antigo da SAF comandada por John Textor, que chegou a ter negociações pela chegada do jogador em 2023. Na época, as tratativas foram interrompidas por Riquelme, presidente do Boca Juniors, onde Cristian foi revelado.
O jogador chega para, principalmente, entregar protagonismo e aumentar o nível do meio-campo do Glorioso. A formação de dupla com Danilo, destaque do ano, é cercada de expectativas para ser uma das referências no país.
Em suas temporadas no futebol argentino, o volante disputou 160 jogos pelo Boca Juniors, com nove gols e 11 assistências, e 48 pelo Estudiantes, com três assistências. Medina tem passagens por todas as categorias de base da seleção de seu país desde o sub-16, e cinco jogos pela seleção principal desde a estreia em 2024.
Com sua chegada, o técnico Martín Anselmi vê ampliar o leque do elenco para a posição. Além de Danilo e Medina, o argentino tem como opções no plantel Allan, Newton, Wallace Davi, Arthur Novaes e Marquinhos.
Botafogo paga pouco pela estrela argentina
Tratado como grande promessa e prospecto ao futebol europeu em curto prazo, Cristian Medina custou 100 mil dólares aos cofres da SAF. O valor baixo se deu pelo fato de o atleta ter seus direitos ligado a um grupo de empresários, que seguiram os mesmos moldes para tirá-lo do Boca Juniors e colocá-lo no Estudiantes.
Essa é a primeira assinatura do Botafogo no ano com uma peça que chega para assumir o protagonismo. Antes, a SAF anunciou as contratações do zagueiro Ythallo, do lateral-esquerdo Jhoan Hernández, dos meias Wallace Davi e Edenilson, e do atacante Lucas Villalba.
