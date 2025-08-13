‘Qual será o próximo CT invadido?’, indaga Rodrigo Caetano

Coordenador da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano demonstrou preocupação nesta terça-feira (12) com o aumento de casos de invasão de grupos de torcedores a centros de treinamentos de clubes no País. Nas últimas semanas, os CTs de Corinthians, Vasco e Sport, para ficar apenas em alguns exemplos, registraram casos do tipo.

— Qual será o próximo CT invadido? — indagou Caetano, que foi um dos convidados do palco Sport Tech by Lance!, na Rio Innovation Week.

Depois, o coordenador da Seleção Brasileira concedeu entrevista exclusiva ao Lance! e se aprofundou na questão. Para ele, os casos são consequência de uma cultura em que perder um jogo se tornou inaceitável para parte das torcidas de clubes do País.

— Os clubes vão para um clássico sabendo que um vai entrar em crise — ponderou Rodrigo Caetano. — Mas temos que cuidar o que a gente fala. A avaliação sempre é uma avaliação definitiva. Eu fico impressionado, o clube perde uma partida, às vezes empata, então já se diz que o clube caiu de rendimento, que tem que se reavaliar trabalho.

Rodrigo Caetano sugere evitar personalizar culpas

Para o coordenador da Seleção Brasileira, uma maneira de diminuir essa cultura beligerante é parar de procurar eventuais vilões nos resultados dos jogos.

— A gente deve avaliar, deve criticar, mas talvez (evitar) personificar, personalizar. Às vezes um treinador, um atleta, perdeu um jogo e não pode sair de casa, e é ameaçado — lembrou Rodrigo Caetano.

O dirigente procurou ainda não generalizar. Para Caetano, os casos refletem ações de minorias, que merecem atenção das autoridades

— É óbvio que a gente trata isso de uma minoria. Muitos desses casos são casos de polícia, que deveria atuar também, de forma veemente.