menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

‘Qual será o próximo CT invadido?’, indaga Rodrigo Caetano

Coordenador da Seleção fala sobre o aumento de casos no País

Rodrigo Caetano
imagem cameraRodrigo Caetano demonstra preocupação com casos de invasão a CTs Foto: Rafael Ribeiro/CBF
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
d2f11a69-e1d0-41ea-938b-bccfa7559490_3x4-Thayan-aspect-ratio-1024-1024
Thayuan Leiras
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
06:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

Coordenador da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano demonstrou preocupação nesta terça-feira (12) com o aumento de casos de invasão de grupos de torcedores a centros de treinamentos de clubes no País. Nas últimas semanas, os CTs de Corinthians, Vasco e Sport, para ficar apenas em alguns exemplos, registraram casos do tipo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Seleção Brasileira voltará à Granja Comary após quase dois anos

— Qual será o próximo CT invadido? — indagou Caetano, que foi um dos convidados do palco Sport Tech by Lance!, na Rio Innovation Week. 

Depois, o coordenador da Seleção Brasileira concedeu entrevista exclusiva ao Lance! e se aprofundou na questão. Para ele, os casos são consequência de uma cultura em que perder um jogo se tornou inaceitável para parte das torcidas de clubes do País.

— Os clubes vão para um clássico sabendo que um vai entrar em crise — ponderou Rodrigo Caetano. — Mas temos que cuidar o que a gente fala. A avaliação sempre é uma avaliação definitiva. Eu fico impressionado, o clube perde uma partida, às vezes empata, então já se diz que o clube caiu de rendimento, que tem que se reavaliar trabalho.

continua após a publicidade

Rodrigo Caetano sugere evitar personalizar culpas

Para o coordenador da Seleção Brasileira, uma maneira de diminuir essa cultura beligerante é parar de procurar eventuais vilões nos resultados dos jogos.

— A gente deve avaliar, deve criticar, mas talvez (evitar) personificar, personalizar. Às vezes um treinador, um atleta, perdeu um jogo e não pode sair de casa, e é ameaçado — lembrou Rodrigo Caetano.

continua após a publicidade

O dirigente procurou ainda não generalizar. Para Caetano, os casos refletem ações de minorias, que merecem atenção das autoridades

— É óbvio que a gente trata isso de uma minoria. Muitos desses casos são casos de polícia, que deveria atuar também, de forma veemente.

No Palco Lance!, Rodrigo Caetano contou que Ancelotti pede reuniões em português
Rodrigo Caetano conversou com o colunista do Lance! Felipe Ximenes (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias