Torcedora sofre convulsão em festa do Corinthians; mais de 200 são atendidos pelos bombeiros

O calor extremo da capital paulista nesta segunda-feira (22) foi um grande problema para os torcedores do Corinthians que estavam presentes na festa do título da Copa do Brasil, que aconteceu na Neo Química Arena. Por conta das temperaturas, uma torcedora sofreu convulsão, enquanto mais de 200 casos foram atendidos, segundo informação passada pelos bombeiros.

Logo no início da festa, cerca de uma dúzia de torcedores do Corinthians precisou ser retirada do local com o auxílio de cadeiras de rodas e atendida por equipes especializadas. Diante da situação, o clube distribuiu água a torcedores e trabalhadores presentes no estádio, incluindo profissionais da imprensa.

A concentração teve início por volta das 10h (de Brasília), com a liberação do acesso ao estacionamento às 11h. A celebração contou com a presença de jogadores, do presidente Osmar Stabile e do executivo de futebol Fabinho Soldado.

O LANCE! conversou de forma exclusiva com a bombeira Fernanda, de 21 anos, para entender os procedimentos.

— Teve muita gente passando mal por conta do calor. O fluxo estava tão grande que nenhum bombeiro conseguia parar. A gente atendia uma vítima, voltava, e já tinham três ou quatro para puxar e levar até a ambulância. Tínhamos duas ambulâncias e um ambulatório disponíveis para o público — relatou a bombeira civil.

De acordo com Bianca Xavier, 24 anos, também bombeira civil de 24 anos, o público passou primeiro por atendimento com a equipe médica do Corinthians, tanto nas ambulâncias quanto no ambulatório. Após a análise do quadro clínico, os profissionais decidiram o encaminhamento adequado para cada caso.

Ainda segundo Bianca, foram registrados mais de 200 atendimentos ao longo do evento, com um dos bombeiros chegando a realizar 17 atendimentos sozinho. A estimativa é de que o público tenha sido de cerca de 12 mil pessoas, o que contribuiu para a alta demanda, com ocorrências acontecendo de forma contínua.

— Houve o caso de uma moça que convulsionou três vezes, além de pessoas com problemas cardíacos. São situações mais graves, que exigem um foco maior de atenção. Foram mais de 200 atendimentos no total. Teve um bombeiro que chegou a realizar 17 atendimentos sozinho — destacou Bianca.

— A estimativa de público era de aproximadamente 12 mil pessoas, e o número de atendimentos passou facilmente de 100, porque os casos aconteciam um atrás do outro — completou Fernanda.

Torcida do Corinthians recebendo atendimento (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Corinthians campeão da Copa do Brasil

Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.

O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.