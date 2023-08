O argentino, treinador do Fortaleza, é o segundo mais longevo da Série A. Vojvoda assumiu o comando do time nordestino em maio de 2021 e levou a equipe à Libertadores e à semifinal da Copa do Brasil. Ele também ocupa o posto de segundo técnico com mais jogos pelo Fortaleza, com 174, atrás apenas de Moésio Gomes, que teve 299 partidas no comando do time.