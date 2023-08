O Atlético-MG empatou com o Palmeiras na última quarta-feira (10) por 0 a 0 e foi eliminado da Copa Libertadores, já que havia sofrido uma derrota no jogo de ida por 1 a 0. Mesmo não conseguindo tirar proveito das poucas chances criadas, o técnico do clube mineiro afirmou que a equipe fez uma partida equilibrada que foi refletiu no placar, mas que não impediu a eliminação. Das nove edições da competição em que Felipão disputou, esta foi a primeira vez que foi eliminado em uma oitavas de final.