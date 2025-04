Torcida do Santos faz lista de substitutos de Pedro Caixinha

O ciclo do treinador Pedro Caixinha no Santos chegou ao fim. A diretoria do clube paulista anunciou nesta segunda-feira (14) a demissão do técnico. O anúncio aconteceu um dia após a derrota para o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o cargo vago, torcedores do clube listaram contratações que desejam para a função. Entre os nomes citados, destacam-se o dos treinadores Tite, Dorival Júnior, Sampaoli e Luis Casto. Todos os quatro técnicos se encontram livres no mercado. Veja a repercussão dos torcedores abaixo:

Demissão de Pedro Caixinha

O comandante português foi anunciado em dezembro do ano passado e dirigiu o time em 17 jogos, sendo sete vitórias, três empates e sete derrotas.

continua após a publicidade

O Peixe não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista por 2 a 0, na Vila Belmiro.

A demissão ocorreu justamente no aniversário de 113 anos do clube, comemorado nesta segunda-feira (14) com diversas ações, como o lançamento do uniforme 2.

continua após a publicidade

Pelo Brasileirão, o Peixe ainda não venceu. Perdeu para o Vasco de 2 a 1 na estreia, empatou diante do Bahia em 2 a 2, em casa, e perdeu do Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.

Pedro Caixinha foi demitido do cargo de treinador do Santos nesta segunda-feira (14) (Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF)

Próximo compromisso do Santos no Brasileirão

Passada a derrota diante do Fluminense e a demissão do técnico Pedro Caixinha, o Santos voltará a campo pelo Brasileirão na quarta-feira, às 21h30, quando receberá o Atlético-MG, na Vila Belmiro. A partida é válida pela quarta rodada da competição.