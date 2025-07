Dieguinho vê jogo ‘truncado’ em derrota do Ceará para o Corinthians

O Ceará perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16), na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão. O meio-campista Dieguinho, titular na partida, falou sobre a derrota e a importância de focar no próximo jogo.

— Acho que foi um jogo muito disputado, muito truncado. Em alguns momentos eles dominaram as ações, em alguns momentos nós dominamos. Creio que nós tivemos mais chances claras do que eles, mas quem errasse menos venceria a partida. Jogo muito truncado. Quem errou menos ganhou a partida, saiu com a vitória. Sabíamos que era um confronto muito importante, um confronto direto - relatou.

— Lutamos e batalhamos até o final, infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Mas é levantar a cabeça. Já temos outro jogo domingo, outra pedreira, outro confronto direto. Temos que descansar, ver o que precisamos acertar, para a gente poder buscar a vitória fora de casa. Assim como perdemos em casa, temos totais condições de vencer fora de casa também - finalizou o volante.

Partida entre Ceará e Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

A partida, como relatou Dieguinho, apresentou poucas chances claras de gol. O tento da vitória do Corinthians foi anotado por Talles Magno, no 2º tempo, aproveitando jogada de Carrillo pela direita.

Atuando em casa, o Vovô finalizou 16 vezes. Apesar do volume, somente duas das conclusões foram em direção ao gol. Os paulistas, com cinco chutes ao todo, também acertaram duas finalizações na meta adversária.

Próximo jogo do Ceará

Depois do revés em seus domínios, o Ceará volta a campo no próximo domingo (20), fora de casa, contra o Internacional. A partida pelo Brasileirão terá início às 11h (de Brasília).