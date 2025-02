Corinthians: Ramón Díaz explica baixo desempenho de Yuri Alberto e Memphis no ano

Neste sábado (1), o Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1, na Neo Química Arena, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Foi o quinto triunfo do clube alvinegro na competição. Destaques na reta final do Brasileirão, Memphis e Yuri Alberto ainda não marcaram nesta temporada.

➡️Coronado analisa retorno de Garro e desconversa sobre titularidade no Corinthians

O holandês iniciou a partida entre os titulares e atuou em todo o jogo. O Corinthians fez 10 gols em toda competição. Ramón Díaz falou sobre o aproveitamento dos atacantes e apontou o calendário apertado de jogos como uma dificuldade para Memphis e Yuri Alberto neste início de temporada.

— A pré-temporada é absurdo o que aconteceu, não existe em nenhuma parte do mundo ter uma semana de preparação e esperar que o jogador tenha a mesma performance. Ano passado tínhamos um jogo vistoso porque o time se conhecia, agora tem que poupar, senão machuca — disse o treinador argentino.

O artilheiro do Corinthians no ano é Talles Magno, que marcou na vitória por 2 a 1 contra o Noroeste. O jogador marcou quatro gols neste início de Campeonato Paulista. Além dele, Pedro Raul é o único atacante do elenco que já balançou as redes. O clube alvinegro soma 15 pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo A, atrás apenas do Mirassol.

Ramón Díaz minimizou as vitórias apertadas neste início do Paulistão. Segundo o treinador, a prioridade do Corinthians é somar pontos nesta primeira fase e utilizar as partidas como preparação para o restante da temporada.

— Estamos felizes com o que faz o grupo. O clima não ajuda, a pré-temporada não ajuda e temos 15 pontos. Estamos numa situação que o importante é somar pontos. Sabemos da qualidade deles, isso não preocupa, temos um dos melhores ataques do Brasil — falou o técnico.

Memphis e Yuri Alberto ainda não marcaram nesta temporada (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

Igor Coronado e o elenco não terão muito tempo para descansar. Na segunda-feira (3), o clube alvinegro já volta a atuar pelo Campeonato Paulista. Em confronto antecipado da 11ª rodada, o Timão enfrenta o Novorizontino, em Novo Horizonte, às 21h30 (de Brasília)