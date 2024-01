O evento de posse de Augusto Melo contou com a presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que não quis falar com a imprensa. Questionado sobre a participação do dirigente do Rubro-Negro no evento ter relação com uma possível negociação por Gabi, o presidente corintiano garantiu ser apenas uma 'troca de gentilezas'.