Éverton foge do perfil que o novo presidente Augusto Melo e a sua equipe pretendem ter no elenco corintiano neste início de administração. O meio-campista tem 34 anos, enquanto os demais reforços trabalhados são mais novos. Nos últimos dias, o Corinthians fez uma “limpa” não renovando com alguns profissionais mais experientes, como Gil, Giuliano e Renato Augusto. Porém, a direção corintiana entende que Ribeiro tem um histórico diferente dos atletas dispensados, com menos problemas físicos recentes e capaz de agregar aos jogadores mais jovens que farão parte do plantel a partir de 2024.