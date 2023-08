No último fim de semana, o jogo entre Atlético-MG e Flamengo foi recheado de polêmicas. Enquanto torcedores do Rubro-Negro reclamaram de uma falta sobre Bruno Henrique no início da jogada que resultou em gol do Paulinho, os fãs do Galo pediram falta de Arrascaeta em Jemerson no lance que resultou no gol do meia uruguaio.