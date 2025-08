Nível de jogo do Brasileirão revolta torcedores: ‘Pior de 2025’

Sport e Bahia empataram por 0 a 0 nesse sábado (2), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), jogo que abriu a 18ª rodada do Brasileirão e revoltou internautas por entenderem que o nível foi baixo. Os donos da casa ocupam a lanterna do Campeonato Brasileiro de 2025, enquanto os visitantes fazem boa campanha. No entanto, os torcedores do Bahia ficaram indignados com o desempenho do Tricolor em partida na qual tinha amplo favoritismo. Veja as reações abaixo.

Bahia e Sport empatam sem gols no Brasileirão

Em situações completamente opostas no Campeonato Brasileiro, Sport e Bahia empataram por 0 a 0. Os dois times criaram boas chances, mas a falta de efetividade imperou em Recife. No fim, um resultado que não é bom para nenhuma das equipes, em especial para o Rubro-Negro, que a cada rodada se afunda ainda mais na lanterna.

O empate na Ilha do Retiro mantém, momentaneamente, o Bahia na 4ª posição, com 29 pontos. Já o Sport, chega ao terceiro empate seguido e estaciona nos seis pontos, ainda na última posição do Brasileirão, sem uma vitória sequer.

Números do jogo

Finalizações: Sport 5 x 14 Bahia

Chutes a gol: Sport 1 x 2 Bahia

Posse de bola: Sport 34% x 66% Bahia

Jogadores de Sport e Bahia dividem bola na Ilha do Retiro (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

O Bahia, agora, volta os olhares para a Copa do Brasil. Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6), o Tricolor visita o Retrô, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta das oitavas de final. No primeiro confronto, em Salvador, a equipe de Rogério Ceni venceu por 3 a 2. O Esquadrão só volta a campo pela Série A às 21h do sábado, quando recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova.

O Sport tem uma semana livre para trabalhar de olho na partida contra o Grêmio, marcada para as 20h30 do próximo domingo, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileirão.