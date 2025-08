O discurso de Fernando Diniz mostra desconexão com a realidade apresentada no Vasco. O trabalho estagnou e, segundo o técnico já disse em outra oportunidade, "não tem mais o que espremer".

Primeiro ponto sobre a tal desconexão: de fato tem pontos há melhorar dentro do elenco, mas vale insistir em certas peças? A dupla de zaga teve mais uma atuação desastrosa. A base do Vasco só se resume ao Rayan? Vale lembrar que Diniz também já disse inúmeras vezes que está de olho nos crias.

Segundo ponto é o Vasco falhar mais do que deveria, conforme dito pelo próprio técnico. O time falha mais do que deve jogo pós jogo. Seja defensivamente com erros coletivos e/ou individuais, seja ofensivamente com uma quantidade avassaladora de gols perdidos.

Terceiro e último ponto: o poder de superação é importante de fato. Mas do que adianta superação se não tá sendo aliada aos resultados? Ao todo são sete jogos sem vencer depois da Copa do Mundo de Clubes.

Falar de problemas fora das quatro linhas é chover no molhado

Fora das quatro linhas mostra que falta senso de urgência. A promessa era de que os reforços já treinariam com o elenco reapresentação no dia 23 de junho. Já se passou mais de um mês e só Thiago Mendes chegou.

É cristalino que o Vasco precisa urgentemente de três posições pelo menos: atacantes, zagueiros e meias para dividirem a responsabilidade com Philippe Coutinho. A janela de transferências está aberta desde o dia 10 de julho.

Após mais uma derrota, Diniz foi questionado novamente sobre reforços. O técnico não entrou em detalhes.

- Contratação vamos falar internamente. O discurso é o mesmo. A pergunta é repetida. Os recursos financeiros do Vasco são escassos, eu já sabia disso quando vim para cá. A gente procura outro jogador nesta janela - disse Diniz.

Os problemas, não só financeiros, são públicos faz tempo conforme informado por Pedrinho em coletivas. No entanto, é preciso buscar alternativas para mudar o panorama que está seguindo a cartilha de um final trágico ao final do ano.