Vice-presidente de comunicação do Flamengo entre 2015 e 2018, o humorista Antonio Tabet revelou que quase conseguiu a contratação de um jogador alemão na última década. Durante conversa no "Charla Podcast", o ator afirmou que acertou com duas empresas para fechar a negociação do atleta, mas o mesmo aumentou a pedida no fim das tratativas.