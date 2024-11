Sem Neymar, Al-Hilal vence com gol brasileiro e segue invicto no Saudita

No primeiro jogo após a nova lesão de Neymar, o Al-Hilal venceu o Al-Ettifaq por 3 a 1 em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Saudita. Com mais um gol de Mitrovic, o 19º do sérvio na temporada, Malcom e Al-Qahtani, a equipe de Jorge Jesus somou mais três pontos em uma partida tranquila e segue na liderança da tabela, com 28 pontos conquistados em 30 disputados.

Sem o camisa dez, que só deve voltar aos gramados em um prazo de quatro a seis semanas, o Patrão contou com o trio de brasileiros formado por Malcom, Marcos Leonardo e Renan Lodi, autor da assistência para um dos gols do triunfo. Dono do tento que abriu o placar, Mitrovic chegou a 11 gols marcados na liga e ampliou a vantagem para o segundo colocado na artilharia, Benzema, que balançou as redes oito vezes até aqui.

Como foi o jogo entre Al-Hilal e Al-Ettifaq

Como é de costume, o Al-Hilal foi dominante na primeira etapa do jogo. Apesar do Al-Ettifaq, que conta com peças como Wijnaldum, Dembélé e Steven Gerrard na beira de campo, não ser uma das equipes mais fracas da liga saudita, os donos da casa dominaram as ações da partida de forma geral. Porém, o tento só veio nos acréscimos do primeiro tempo: Mitrovic aproveitou um ótimo cruzamento de Renan Lodi, e com oportunismo, empurrou para as redes.

Mitrovic comemora gol do Al-Hilal com Renan Lodi (Foto: Reprodução/Instagram)

Na segunda etapa, o Al-Hilal manteve o domínio do jogo e chegou até a ampliar o placar, mais uma vez com Mitrovic, mas o tento foi anulado. O Al-Ettifaq buscava equilibrar forças, mas devido à pouca objetividade, fez o goleiro Bono trabalhar pouco. Na reta final do jogo, o volume ofensivo do Patrão foi premiado mais uma vez: Malcom recebeu de Al-Hamdan, e driblou o goleiro adversário com classe antes de finalizar para o gol.

Aliás, a reta final do jogo pegou fogo: nos acréscimos, a arbitragem de Urs Schnyder ainda marcou um pênalti para o Al-Ettifaq após toque na mão de João Cancelo, e Vitinho, ex-Flamengo, que saiu do banco no segundo tempo e converteu a cobrança para descontar para os visitantes. Minutos após, Al-Qahtani finalizou cruzado na grande área e balançou as redes mais uma vez para o Al-Hilal.

Com a vitória, o Al-Hilal amplia a atual sequência invicta. A última derrota da equipe de Jorge Jesus ocorreu em julho de 2024, contra o Al Ain, pela Champions da Ásia.

O que vem pela frente

Após a pausa internacional, o Al-Hilal volta a campo pelo Sauditão para enfrentar o Al-Khaleej, fora de casa, no dia 23 de novembro. O Al-Ettifaq, do outro lado, visita o Al Riyadh um dia depois, também pela liga saudita.

