Neymar posta foto ao lado de filha mais nova (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Publicada em 08/11/2024 - 14:07

Helena, de quatro meses, filha caçula de Neymar, foi fruto de uma traição do jogador na época em que Bruna Biancardi, sua atual companheira, ainda estava grávida de Mavie, filha do casal. Desde o seu nascimento, Helena, filha de Amanda Kimberlly com o astro, só havia aparecido no Instagram do camisa 10 uma vez, no dia do seu nascimento.

Agora, lado a lado em fotografia pela primeira vez, Neymar pousou ao lado de Helena em seu story e legendou: '03 do papai'. Amanda Kimberlly deu à luz a menina no Hospital São Luiz Star, a mesma maternidade luxuosa onde Mavie nasceu. Veja a postagem abaixo.

Filhos de Neymar

Neymar Jr. é pai de três filhos com três mulheres distintas. Com Carolina Dantas, o jogador teve seu primeiro filho, Davi Lucca, de 12 anos. Mavie é a filha "do meio", a pequena tem somente um ano e é fruto do relacionamento atual de Neymar com Bruna Biancardi. A mais nova, Helena, tem somente três meses e é filha de Amanda Kimberly, ex-affair de Neymar no período em que Bruna estava grávida de Mavie.

Por onde anda Neymar?

Esta semana, Neymar desembarcou no Brasil para dar seguimento ao tratamento da recuperação da lesão que sofreu na última partida - o craque só deve voltar a jogar em 2025. Foi apenas o segundo jogo do camisa 10 desde seu retorno à atividade após um ano parado devido à grave lesão no joelho.

No mesmo dia da divulgação da situação médica do atleta, rumores na Arábia Saudita apontaram que o Al-Hilal estaria interessado na rescisão amigável do contrato de Neymar. A equipe saudita estaria insatisfeita com o baixo tempo de jogo do jogador e acredita que o alto investimento não gerará retorno.