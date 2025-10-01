Pré-jogo entre Palmeiras e Vasco tem festa, churrasco e harmonia entre as torcidas

A crônica do pré-jogo entre Palmeiras e Vasco ganhou tom coletivo nas ruas Caraíbas e Palestra Itália, no entorno do Allianz Parque. Desde o início da tarde, torcedores dos dois clubes ocuparam as calçadas para celebrar antes do duelo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Churrasco, bebidas e samba marcaram a movimentação. Uniformizados, palmeirenses e vascaínos dividiram o espaço em clima cordial, sem registro de incidentes.

Em frente à sede da Mancha Alviverde, as principais organizadas de ambos os clubes expuseram suas faixas. Integrantes da Mancha Negra, torcida vascaína presente no evento, participaram das conversas e confraternizações. A circulação livre dos membros das duas torcidas pelas ruas foi constante, revelando o trânsito pacífico entre os diferentes grupos. No meio do caminho, a Vaskank, organizada do Vasco, chamou atenção pelo nome sugestivo e pelo cheiro peculiar que tomava o ar ao redor.

Torcedores de Vasco e Palmeiras no entorno do Allianz Parque (Foto: Thiago Braga/Lance!)

As atividades seguiram sem interferências externas ou policiamento ostensivo. O principal foco esteve nos churrascos improvisados em esquinas, com torcedores compartilhando utensílios, grelhas e alimentos. Bebidas foram distribuídas de maneira informal, criando pontos de encontro espontâneos para bate-papos e troca de experiências sobre futebol.

A movimentação se intensificou perto do horário da partida, quando a maioria dos presentes começou a se dirigir em grupos para o estádio.

Apesar da ampla confraternização, os assuntos principais eram o desempenho recente das equipes e as expectativas para o jogo. O Palmeiras tenta a recuperação após revés para o Bahia, Com 49 pontos, o Verdão tenta reduzir a distância para o Flamengo. Já o Vasco busca a vitória para deixar de vez a luta pelo rebaixamento e começar a pensar em conseguir classificação para algum torneio sul-americano na próxima temporada. Entre discussões táticas e análises dos elencos, o ambiente se manteve participativo e animado.