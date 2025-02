Pouso Alegre x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira (25), Pouso Alegre e Athletico se enfrentam pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola está prevista para rolar às 21h30 (de Brasília), e o jogo acontecerá no estádio Manduzão, em Pouso Alegre. A transmissão da partida será exclusiva do canal Amazon Prime (streaming).

O Pouso Alegre não joga há duas semanas, quando venceu o Uberlândia por 2 a 1, em casa, e se livrou do rebaixamento no Campeonato Mineiro - o gol salvador foi aos 44 minutos do segundo tempo. Nesse período, o Dragão demitiu o executivo de futebol Ivan Pedro, mas não contratou um técnico novo. O time deve ser comandado pelo gerente de futebol Henrique Pacheco, que está interinamente na função há seis partidas. O Pousão também disputará a Série D em 2025.

Já o Athletico vem de empate em 0 a 0 com o Azuriz, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Para esse confronto, o Furacão tem a baixa do meia Giuliano, que se lesionou no aquecimento da última partida. A equipe paranaense disputou a primeira fase da Copa do Brasil pela última vez em 2018 - desde lá, entrou direto na terceira fase.

Vale destacar que, para 2025, a regra mudou e empate leva a decisão para as penalidades nessa fase. Quem avançar para a segunda fase pega o vencedor de Guarany-RS x Altos-PI.

Tudo sobre o jogo entre Pouso Alegre x Athletico (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Pouso Alegre x Athletico

PRIMEIRA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi (Manduzão), Pouso Alegre, Minas Gerais

📺 Onde assistir: Amazon Prime (streaming)

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Diogo Berndt (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pouso Alegre (Técnico: Henrique Pacheco)

Felipe Szymone; Samuel Bastos, Vitão, Felipe Moreira; André Krobel, Fernando Martinez, Magno Ribeiro, Foguinho e Guilherme Aguiar; Maxuel e Jhonatan Caicedo.

Athletico (Técnico: Maurício Barbieri)

Mycael; Dudu, Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Fernando; Raul, Patrick (Felipinho) e Zapelli; Mastriani (Velasco), Luiz Fernando e Mastriani.