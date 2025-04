Atitude da CBF irrita clubes da Série D após polêmica de transmissões

A Série D estreia na tarde deste sábado (19) e a polêmica envolvendo os direitos de transmissão das equipes segue de pé. E agora com um novo capítulo: os clubes estão proibidos de transmitirem jogos em seus próprios canais de comunicação, estratégia que havia sido adotada após um primeiro comunicado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), negando o direito dos times de buscarem parceiros para a exibição dos jogos.

Desde a última quinta-feira (17), os clubes que vão disputar a Série D do Brasileirão se articulavam para que jogos da competição fossem transmitidos pelas próprias equipes, que em conjunto exibiriam gratuitamente as partidas em seus canais de YouTube ou sites. Isso após uma autorização da CBF definida em reunião do conselho técnico.

Mas poucas horas antes da bola rola rolar na estreia do campeonato, a CBF enviou um comunicado estendendo a proibição de transmissões também para os canais particulares. A atitude da entidade irritou as equipes, que às pressas emitiram comunicados lamentando o ocorrido e informando aos torcedores que as partidas não seriam exibidas conforme o estabelecido anteriormente.

Times como o Joinville, América de Natal, Brasil de Pelotas, Horizonte-CE e Cascavel-PR emitiram notas em suas redes informando a nova decisão. Nos textos, os clubes não confirmam o motivo da revogação da decisão da CBF, mas sugerem que a entidade está em negociações para exibir os jogos com um parceiro e, por isso, desaprovam que as equipes transmitam suas próprias partidas. Veja ao fim dos textos alguns dos comunicados.

Os clubes que descumprirem as ordens correm risco de perder apoio financeiro e logístico da CBF, o que pode, em alguns casos, inviabilizar a participação de equipes do campeonato. Essa "ameaça" de cortar os benefícios já havia sido levantada quando alguns times negociavam individualmente seus direitos de transmissão. O Santa Cruz foi um dos exemplos, quando suspendeu as conversas com o Canal Goat, no YouTube, para exibir seus jogos no nacional após o risco apresentado.

Santa Cruz foi proibido de negociar direitos de transmissão individualmente com o Canal Goat, no YouTube. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Relembre o impasse sobre as transmissões

Os clubes da Série D recebem da CBF um apoio de aproximadamente R$ 458 mil, além de suporte com arbitragem, transporte, hospedagem e alimentação. A medida é fundamental para muitos dos participantes, que contam com estrutura modesta e dependem desses recursos para competir.

Sem acordo de transmissão definido após o Arbitral da competição, clubes como Treze, Sousa e Santa Cruz passaram a negociar por conta própria. Eles fecharam com o canal GOAT, que chegou a anunciar transmissões de partidas do Grupo 3. Outros clubes, como Portuguesa e Central, também estavam em tratativas.

Mas a CBF interveio. Em ofício enviado nesta quarta-feira (17), assinado pelo diretor jurídico André Mattos, a entidade reforçou que está em negociações com empresas interessadas na transmissão da Série D e lembrou que a regra geral prevê exclusividade dos direitos aos detentores oficiais. A CBF ainda alegou risco jurídico em caso de ação de terceiros.

CBF crava 'maior Série D' da história

Do lado da entidade, a edição é vendida como a maior da história da Série D pelo aumento nas premiações e investimento recorde da CBF. Em seu site, um texto publicado neste sábado (19), dia da estreia, destaca que a organização investiu mais de R$ 130 milhões.

O valor, segundo a CBF, seria para os investimentos em logística, hospedagem, arbitragem, anti-doping, entre outros. Desse valor, R$ 40 milhões são destinados à premiação da Série D. No total, o valor é cerca de R$ 30 milhões maior que a edição 2024.

Mesmo com o recorde de investimento, os direitos de transmissão não foram resolvidos até a data de estreia do campeonato. Os clubes aguardam uma resolução do problema. No próprio post feito pelo Joinville, a equipe catarinense diz que nos próximos dias há a possibilidade da CBF finalizar as negociações para os direitos de transmissão dos participantes.