Favoritos da Globo? Milton Leite revela clubes ‘queridinhos’

Após deixar a Rede Globo em agosto de 2024, Milton Leite revelou no podcast "Boppismo" quais são os clubes preferidos da emissora. O jornalista também comentou sobre o começou do Neymar no Santos e sobre a sua saída da Globo - lugar onde trabalhou por quase 20 anos.

- Eu tive o privilégio de acompanhar o surgimento (de Ney) de perto. Na época o Santos era muito mostrado no SporTV, porque a Globo sempre se preocupou mais com Corinthians, Flamengo e Palmeiras, times de maior apelo popular - declarou Milton Leite.

Como é de conhecimento geral, o Rubro-Negro e o Alvinegro Paulista possuem as maiores torcidas do Brasil, e por conta disso, acabam tendo vantagem no número telespectadores na TV aberta. Em pesquisas realizadas recentemente, o Palmeiras, agora, aparece em terceiro lugar, na frente do Tricolor Paulista.

Milton Leite saída da Globo

Milton Leite afirmou ter “zero mágoa e chateação” da Globo, apesar de sua saída da emissora ter sido uma preferência do canal. O narrador destacou a gratidão que tem pelos 19 anos em que atuou na televisão, pela popularidade que conquistou e pelo dinheiro que ganhou. O comentário foi feito em entrevista a Carlos Tramontina, no Flow News.

Porém, pontos negativos também existiram. O locutor não gostou de perder espaço para outros narradores da casa, alegando serem de um nível inferior ao dele:

- Óbvio que muitas coisas que eles decidiram eu não concordo, mas é um direito deles. Por exemplo, eu perdi espaço para gente que eu considero, tecnicamente, inferior a mim. Perdi espaço para essa gente. Mas não tem problema nenhum, é um direito do diretor do canal escolher essa ou aquela pessoa, eu aceito. Não gostei e resolvi sair - afirmou.

Milton Leite durante o "Seleção SporTV" (Foto: Reprodução/Sportv)

