Red Bull Bragantino atropela o Criciúma e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

O Red Bull Bragantino não tomou conhecimento do Criciúma, atropelou o rival catarinense, fez 6 a 0 em casa e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (22).

No estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, os donos da casa entraram em campo precisando reverter a vantagem do Tigre, que tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0, em Santa Catarina, podendo empatar para se classificar. Precisando vencer por dois gols de diferença para avançar, o Massa Bruta não apenas reverteu a desvantagem como impôs uma das maiores goleadas da atual edição do torneio.

Desde o apito inicial, o Bragantino demonstrou intensidade e dominou as ações. Com apenas 22 minutos de jogo, a equipe já vencia por 2 a 0, com gols de pênalti convertidos por Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. O resultado parcial já colocava o time paulista em vantagem no confronto agregado, obrigando o Criciúma a sair para o jogo. Em resposta, o técnico Eduardo Baptista alterou o esquema, trocando um zagueiro por um atacante, o que proporcionou ligeira melhora no desempenho catarinense. No entanto, o placar não sofreu alterações até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Bragantino manteve o ritmo agressivo e logo aos 7 minutos, Lucas Barbosa ampliou para 3 a 0, deixando o time muito próximo da vaga. A avalanche ofensiva continuou e, aos 15, Thiago Borbas fez o quarto gol. Lucas Barbosa, em noite inspirada, marcou novamente aos 27, anotando seu hat-trick. Para selar a goleada, Borbas apareceu mais uma vez nos minutos finais, fazendo o sexto gol do Braga e decretando o resultado.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino se junta aos 16 melhores da Copa do Brasil. O adversário nas oitavas será conhecido por meio de sorteio promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em data ainda não confirmada. As partidas da próxima fase estão previstas para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.

