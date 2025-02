Quem vem à sua cabeça quando você pensa em quem é o melhor meia brasileiro na atualidade? Quem seria o camisa 10 da Seleção no quesito “meia de qualidade"? Imagino que muitos pensem em Neymar, ou Rodrygo do Real Madrid, ou quem sabe até o jovem Estêvão do Palmeiras.

O Observatório do Futebol CIES atualiza semanalmente através do seu algoritmo as listas por posição dos melhores do mundo, juntando diversos índices de performance e separando em dois grupos de ligas: o “Big 5” (primeira divisão da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) e um outro grupo com as primeiras divisões de outras ligas (Europa, América do Sul, México, MLS e Arábia Saudita).

O único brasileiro no Top10

Pois o meia ofensivo brasileiro que mais se destaca na sua performance não é nenhuma das grandes estrelas. Nem mesmo joga em um clube grande. Se trata de Andreas Pereira, do Fulham. Nascido na Bélgica, revelado pelo PSV da Holanda e com passagens pelo Manchester United, Lazio e Flamengo. E que quase desembarcou no Palmeiras este ano.

Melhores meias - Ligas do Big 5 - Fonte: CIES

Na lista dos meias ofensivos com melhor desempenho no "Big 5”, Andreas aparece em quinto lugar, atrás de Florian Wirtz (Leverkusen), James Maddison (Tottenham), Isco Alarcón (Betis) e Thomas Muller (Bayern Munique). Na lista das outras ligas, o uruguaio De Arrascaeta (Flamengo) é o único que aparece no top 10 que joga no Brasil.

Melhores meias - Outras ligas - Fonte: CIES

Os números não mentem, mas não contam toda a verdade

A lista do CIES leva em consideração os passes certos que “quebram linhas”, as chances criadas, os passes para finalização e as assistências. São índices importantes para medir a qualidade técnica de um meia ofensivo, geralmente considerado “o maestro” de um time.

Quem é o melhor meia brasileiro na atualidade? Andreas Pereira não entraria na lista de muita gente. Até porque no futebol as estatísticas são dados que mostram a performance, mas não representam a totalidade de um atleta. A questão comportamental e o psicológico são fundamentais para a execução das ações em campo e para o entendimento do jogo. E isso vai além do que índices podem medir.