Com Neymar, Santos inicia preparação para duelo decisivo contra a Inter

O Santos inicia nesta sexta-feira (21) a preparação para o duelo contra a Inter de Limeira. O Peixe terá dois dias de atividades antes do jogo. O elenco ainda treina neste sábado pela manhã e viaja para o interior de São Paulo depois do almoço.

O duelo será neste domingo (23), às 18h30, pelo encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista.

A expectativa é de que Neymar esteja em campo pela sexta vez desde o retorno ao time da Baixada Santista, já que foi 'poupado' diante do Noroeste ao deixar o gramado aos 23 minutos do segundo tempo.

Na última rodada, Pedro Caixinha escalou o Alvinegro com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho.

Na opinião do comandante, esta foi a formação mais próxima do ideal na temporada. No entanto, alguns jogadores recém-contratados ainda não estrearam. Gabriel Veron foi relacionado na última partida, mas ficou no banco. O argentino Benjamín Rollheiser ainda não foi inscrito no estadual e chega com potencial para integrar o time titular.

Neymar acumula um gol em cinco jogos pelo Peixe desde o retorno ao clube da Baixada Santista. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Outro reforço para o ataque santista é o Menino da Vila Deivid Washington, a 11ª contratação deste ano. O atleta de 19 anos assinou contrato de empréstimo junto ao Chelsea, da Inglaterra, e chega ao Peixe com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra. O 'presidente', como é carinhosamente apelidado pela torcida' poderá ser inscrito no estadual caso o clube se classifique para as quartas de final.

