Pitaco do Guffo: o melhor extremo sub 21 do mundo é brasileiro

Talvez seja a posição mais cobiçada por clubes e treinadores na atualidade seja o chamado “extremo", também conhecido como ponta, ou "winger" para os jovens há mais tempo. Sabe aquele jogador que corre pelo lado do campo, geralmente muito habilidoso, veloz, driblador, que cruza bem, que chuta com perigo e marca gols? Pois então, o melhor extremo sub 21 do mundo é brasileiro!

continua após a publicidade

Segundo o site DataMB, especialista em coletar dados de performance e disponibilizar comparações entre atletas e equipes, o atacante Estevão do Palmeiras, Chelsea e da Seleção Brasileira, é o melhor na posição com menos de 21 anos, no mundo (ou pelo menos, nos países que eles coletam dados).

Melhor que Neymar?

Ao atingir 30 participações em gols, Estevão precisa de mais dois envolvimentos em gols para igualar a marca de Neymar quando tinha 18 anos. É claro que é muito cedo pra cravar se a joia do Palmeiras será melhor jogador que o camisa 10 do Santos, mas tudo indica que vai pelo mesmo caminho.

continua após a publicidade

Segundo o levantamento do DataMB, Estevão é o extremo com menos de 21 anos, primeiro lugar em: mais gols marcados, mais participações em gols (gols marcados + assistências), mais dribles, mais duelos ofensivos, mais conduções progressivas e mais finalizações certas no gol. É claro que temos que levar em consideração que os adversários enfrentados por Estevão em 2025 são de menos qualidade que outros jovens extremos que jogam nas grandes ligas europeias. Mas mesmo assim, são excelentes dados de performance.

Estevão em primeiro lugar em várias estatísticas - Fonte: DataMB

O que deve vir por aí

Desde o ano passado os holofotes apontam para Estevão. Há inclusive um consenso de que ele é mais jogador que Endrick, outro diamante palmeirense que hoje está no Real Madrid. Estevão inclusive já pertence ao Chelsea, em venda realizada ano passado pelo valor estimado de R$ 358 milhões.

continua após a publicidade

Se falamos das características técnicas do atacante moderno, Estevão tem quase todas elas. E taticamente falando, é muito inteligente e parece pronto para desafios maiores. Falta saber a questão psicológica, como lidar com tamanha pressão e cobranças na mesma altura. Mas com 17 anos ainda por vir, é satisfatório saber que o melhor extremo sub 21 do mundo é brasileiro.