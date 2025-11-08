Perto de garantir acesso à Série A, Coritiba tem medalhões no elenco
Equipe lidera a Série B a três rodadas do encerramento
O Coritiba lidera a Série B do Brasileirão, com três pontos de vantagem sobre a vice-líder Chapecoense, e pode garantir vaga na próxima edição da Série A com vitória na antepenúltima rodada. Por mais que tenha como principais destaques nomes menos conhecidos no futebol brasileiro, como o goleiro da base Pedro Morisco e o veterano português Josué, o elenco da equipe paranaense também conta com medalhões, como o Lance! apresenta abaixo.
Os medalhões do Coritiba
Maicon (zagueiro)
Clubes de destaque: São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Santos
Números com o Coxa na Série B 2025: 28 jogos, um gol e uma assistência
Rodrigo Moledo (zagueiro)
Clubes de destaque: Internacional
Números com o Coxa na Série B 2025: um jogo (teve lesão)
Zeca (lateral-esquerdo)
Clubes de destaque: Santos, Bahia, Internacional e Vasco
Números com o Coxa na Série B 2025: 31 jogos, uma assistência
Carlos de Pena (meia)
Clubes de destaque: Internacional e Bahia
Números com o Coxa na Série B 2025: 27 jogos, um gol e duas assistências
Clayson (atacante)
Clubes de destaque: Corinthians e Bahia
Números com o Coxa na Série B 2025: seis jogos e uma assistência
Everaldo (atacante)
Clubes de destaque: Fluminense e Corinthians
Números com o Coxa na Série B 2025: nove jogos
Dellatorre (atacante)
Clubes de destaque: Internacional e Athletico
Números com o Coxa na Série B 2025: 22 jogos e três gols
Situação do Coxa na Série B
A três rodadas do fim, a Série B do Brasileirão tem disputas abertas em todas as partes da tabela: título, acesso à elite e rebaixamento. O Coritiba desponta como favorito a levar o campeonato, mas a diferença é de apenas três pontos para Chapecoense e Remo, que sequer estão garantidos na Série A do ano que vem.
Apesar da distância pequena para os adversários, o Coritiba enfrenta três times que estão na zona de rebaixamento e, por isso, tem 70% de chances de título, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de Chapecoense e Remo, o rival Athletico-PR ainda sonha com o troféu. Novorizontino, Criciúma e Goiás também têm chances matemáticas.
Probabilidades de vencer a Série B
Coritiba - 70,2%
Chapecoense - 18,5%
Remo - 5%
Athletico-PR - 4,2%
Novorizontino - 0,95%
Criciúma - 0,75%
Goiás - 0,34%
Fonte: UFMG
Jogos dos principais postulantes ao título
Coritiba: Paysandu (f), Athletic (c) e Amazonas (f)
Chapecoense: América-MG (c), Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)
Remo: Novorizontino (f), Avaí (f) e Goiás (c)
Athletico-PR: Volta Redonda (c), Ferroviária (f) e América-MG (c)
O Coritiba enfrenta o Paysandu neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Banpará Curuzu, em Belém (PA), pela 36ª rodada do Brasileirão Série B.
