Perto de garantir acesso à Série A, Coritiba tem medalhões no elenco

O Coritiba lidera a Série B do Brasileirão, com três pontos de vantagem sobre a vice-líder Chapecoense, e pode garantir vaga na próxima edição da Série A com vitória na antepenúltima rodada. Por mais que tenha como principais destaques nomes menos conhecidos no futebol brasileiro, como o goleiro da base Pedro Morisco e o veterano português Josué, o elenco da equipe paranaense também conta com medalhões, como o Lance! apresenta abaixo.

Os medalhões do Coritiba

Maicon (zagueiro)

Clubes de destaque: São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Santos

Números com o Coxa na Série B 2025: 28 jogos, um gol e uma assistência

Maicon arrisca passe longo para o Coritiba em jogo da Série B (Foto: Hedeson Alves / AGIF / Gazeta Press)

Rodrigo Moledo (zagueiro)

Clubes de destaque: Internacional

Números com o Coxa na Série B 2025: um jogo (teve lesão)

Rodrigo Moledo passa para companheiro em jogo do Coritiba na Série B (Foto: Robson Mafra / AGIF / Gazeta Press)

Zeca (lateral-esquerdo)

Clubes de destaque: Santos, Bahia, Internacional e Vasco

Números com o Coxa na Série B 2025: 31 jogos, uma assistência

Zeca conduz a bola para o Coritiba em jogo da Série B (Foto: Hedeson Alves / AGIF / Gazeta Press)

Carlos de Pena (meia)

Clubes de destaque: Internacional e Bahia

Números com o Coxa na Série B 2025: 27 jogos, um gol e duas assistências

Carlos de Pena comemora gol para o Coritiba na Série B (Foto: João Heim / Zimel Press / Gazeta Press)

Clayson (atacante)

Clubes de destaque: Corinthians e Bahia

Números com o Coxa na Série B 2025: seis jogos e uma assistência

Clayson conduz a bola em jogo do Coritiba na Série B (Foto: Renato Alexandre / Agência F8 / Gazeta Press)

Everaldo (atacante)

Clubes de destaque: Fluminense e Corinthians

Números com o Coxa na Série B 2025: nove jogos

Everaldo carrega Coritiba para o ataque em jogo da Série B (Foto: Vinicius Do Prado / Agencia F8 / Gazeta Press)

Dellatorre (atacante)

Clubes de destaque: Internacional e Athletico

Números com o Coxa na Série B 2025: 22 jogos e três gols

Dellatorre comemora gol do Coritiba na Série B (Foto: Eduardo Somer / Pera Photo Press)

Situação do Coxa na Série B

A três rodadas do fim, a Série B do Brasileirão tem disputas abertas em todas as partes da tabela: título, acesso à elite e rebaixamento. O Coritiba desponta como favorito a levar o campeonato, mas a diferença é de apenas três pontos para Chapecoense e Remo, que sequer estão garantidos na Série A do ano que vem.

Apesar da distância pequena para os adversários, o Coritiba enfrenta três times que estão na zona de rebaixamento e, por isso, tem 70% de chances de título, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de Chapecoense e Remo, o rival Athletico-PR ainda sonha com o troféu. Novorizontino, Criciúma e Goiás também têm chances matemáticas.

Probabilidades de vencer a Série B

Coritiba - 70,2%

Chapecoense - 18,5%

Remo - 5%

Athletico-PR - 4,2%

Novorizontino - 0,95%

Criciúma - 0,75%

Goiás - 0,34%

Fonte: UFMG

Jogos dos principais postulantes ao título

Coritiba: Paysandu (f), Athletic (c) e Amazonas (f)

Chapecoense: América-MG (c), Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)

Remo: Novorizontino (f), Avaí (f) e Goiás (c)

Athletico-PR: Volta Redonda (c), Ferroviária (f) e América-MG (c)

O Coritiba enfrenta o Paysandu neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Banpará Curuzu, em Belém (PA), pela 36ª rodada do Brasileirão Série B.