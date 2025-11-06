O artilheiro e o garçom da Série B, que está a três rodadas do fim, são velhos conhecidos da elite do futebol brasileiro. Ninguém fez mais gols nesta edição que Pedro Rocha (14), do Remo, atacante com passagens por Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Quando se trata de assistências, o líder é Giovanni Augusto, meia da Chapecoense que já defendeu as cores de Corinthians, Atlético-MG e Vasco.

Pedro Rocha em fase artilheira na Série B

O atacante viveu grandes momentos na carreira. Especialmente com a camisa do Grêmio, clube que o revelou. Pelo Tricolor Gaúcho, Pedro Rocha foi campeão da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), com destaque em ambas. Depois de passagem pelo futebol russo, não repetiu o bom desempenho por Cruzeiro e Flamengo, mas foi campeão brasileiro com o clube carioca em 2020. Ainda foi vencedor da Sul-Americana pelo Athletico-PR em 2021.

Depois de três temporadas de pouco brilho no Fortaleza e passagem relâmpago pelo Criciúma, o jogador de 31 anos chegou ao Remo. E já vive a temporada mais artilheira da carreira, com 18 gols. Na Série B, são 14 tentos e cinco assistências (top-10 da liga). Em busca de garantir o acesso à elite do Brasileirão, o jogador revelou ao Lance! que não tem pensado muito no futuro.

— O meu contrato vai até o final da Série B. Eu tinha muito objetivo de vir aqui esse ano, me entregar, fazer o meu melhor e conquistar esse objetivo do acesso, sem pensar muito no futuro. Sei que um acesso valoriza muito, né, o jogador, todo o clube. Mas no momento, de verdade, eu não tenho pensado nisso — iniciou Pedro Rocha.

— Lógico que, se tiver essa possibilidade (de renovação), ficaria muito feliz, mas penso com calma, com tranquilidade, como sempre falei. Eu tomo as decisões junto com a minha família, com muita calma, muita tranquilidade. E sem dúvida, o objetivo maior é conquistar esse acesso para o Clube do Remo e depois disso a gente, com calma, toma as decisões para onde a gente vai, se a gente fica ou não. Então, estou muito tranquilo quanto a isso — completou.

Pedro Rocha, do Remo, comemora gol marcado contra o Volta Redonda (Foto: Fernando Torres / AGIF / Gazeta Press)

Giovanni Augusto, maestro veterano da Chape

O meia teve como título de mais destaque da carreira o Brasileiro de 2017 com o Corinthians. Mas viveu os momentos de mais protagonismo por Figueirense e Atlético-MG. Com o Galo, distribuiu 12 assistências em 35 jogos no Brasileirão de 2015.

Agora, volta a repetir grandes números na Série B. São nove assistências e dois gols em 30 jogos. Giovanni Augusto chegou à Chape no ano passado, mas se tornou peça fundamental de grande campanha nesta temporada, aos 36 anos. É outro que vive a expectativa de voltar a disputar a Série A.

Giovanni Augusto, capitão da Chapecoense, antes de jogo contra o Operário (Foto: Liamara Polli / AGIF / Gazeta Press)

Situação das respectivas equipes

Chapecoense e Remo ocupam no momento, respectivamente, 2ª e 3ª posições da Série B. Os dois times ainda sonham com o título, mas têm como principal missão garantir o acesso em campeonato muito equilibrado. Será que Pedro Rocha e Giovanni Augusto voltarão à elite no próximo ano?

Probabilidades de vencer a Série B

Coritiba - 70,2%

Chapecoense - 18,5%

Remo - 5%

Athletico-PR - 4,2%

Novorizontino - 0,95%

Criciúma - 0,75%

Goiás - 0,34%

Fonte: UFMG

Probabilidades de acesso

Coritiba - 99,37%

Chapecoense - 88,2%

Remo - 68,6%

Athletico-PR - 61,3%

Novorizontino - 33,7%

Criciúma - 27,2%

Goiás - 16,9%

CRB - 3,2%

Atlético-GO - 1,1%

Avaí - 0,36%

Fonte: UFMG

Classificação da parte de cima da Série B

1º Coritiba - 61 (17V / +14SG)

2º Chapecoense - 58 (17V / +17SG)

3º Remo - 58 (15V / +12SG)

4º Athletico-PR - 56 (16V / +6SG)

5º Novorizontino - 56 (14V / +9SG)

6º Criciúma - 55 (15V / +12SG)

7º Goiás - 55 (15V / +5SG)

8º CRB - 52 (15V / +6SG)

9º Avaí - 51 (13V / +8SG)

10º Atlético-GO - 51 (13V / +3SG)