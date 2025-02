Corinthians libera Pedro Raul por empréstimo ao Ceará

O Corinthians anunciou, na tarde deste sábado, que liberou Pedro Raul para realizar exames e, assim, assinar contrato de empréstimo com o Ceará, válido até dezembro de 2025. A expectativa é que o jogador viaje no domingo para se apresentar ao novo clube.

continua após a publicidade

+ Liderança geral pode garantir renda recorde no ano para o Corinthians; entenda

Com a chegada de novos reforços para o setor ofensivo, Pedro Raul perdeu espaço no elenco alvinegro e passou a não ser relacionado para algumas partidas da equipe no Paulistão. Após rejeitar a primeira proposta do Ceará, ainda no mês passado, ele foi convencido a aceitar o projeto em busca de maior minutagem.

O Corinthians seguirá arcando com parte dos vencimentos do jogador, que realizou seu último treinamento com o elenco no CT Joaquim Grava na última sexta-feira (21). A tendência, por sua vez, é que a diretoria do Ceará assuma a maior parte da quantia.

continua após a publicidade

Atualmente, o técnico Ramón Díaz possui as seguintes opções para o setor ofensivo: Memphis Depay e Yuri Alberto, titulares, Talles Magno, Romero, Héctor Hernández, Giovane e Kayke.

Pedro Raul ( à direita) ao lado de Maycon e Yuri Alberto após partida do Corinthians (Foto: Divulgação / Corinthians

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Pedro Raul no Corinthians

Contratado no começo do ano passado por 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões à época), Pedro Raul tem contrato válido até o fim de 2028. Com isso, caso não estenda o vínculo com o Ceará, ele deve retornar ao Corinthians, que segue com o atleta fora do planejamento a longo prazo.

continua após a publicidade

Durante sua passagem no clube paulista, o atacante nunca conseguiu se firmar como titular e disputou 39 partidas oficiais - com quatro gols marcados. No último compromisso da equipe, válido pela fase preliminar da Copa Libertadores, ele sequer viajou para a Venezuela com o restante do elenco.