PC Oliveira explica postura do VAR no pênalti polêmico em Palmeiras x São Paulo

O ex-árbitro Paulo César de Oliveira comentou o pênalti polêmico marcado para o Palmeiras contra o São Paulo, na última segunda (10). Comentarista da Globo, PC analisou a atuação do VAR no lance e citou a orientação dada pela comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol aos árbitros. Na opinião do especialista, a penalidade não deveria ter sido marcada.

- A orientação que tem sido passada no Campeonato Paulista, pelo Patricio Loustau (ex-árbitro argentino), que é presidente da comissão de arbitragem em São Paulo, é de mínima interferência. Essa é a linha que tem sido adotada, de que se o árbitro toma a decisão em campo, se está convicto, se percebe o contato, a decisão de campo tem que permanecer - começou PC.

- O áudio deve ser divulgado, provavelmente a Federação vai divulgar, porque a gente tem que entender também qual foi a análise do Rodrigo Guarizo, quais os ângulos que ele verificou. Por mais que mostre aquele ângulo que mostra o contato entre os jogadores, é um contato provocado pelo atacante. O Vitor Roque dá um salto e o Arboleda está tentando tirar a perna. Não foi pênalti - completou.

Para Sálvio Spínola, o pênalti não deveria ter sido marcado. A situação aconteceu já aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Rafael errou na saída de bola, e Vitor Roque aproveitou. O atacante do Palmeiras caiu no gramado após choque com Arboleda, e o árbitro assinalou a penalidade. Raphael Veiga converteu a cobrança e deu a vitória ao time de Abel Ferreira.

Sálvio Spínola diz que não foi pênalti

"O Arboleda recolhe a perna, ele até escorrega, coloca o pé na frente quando o Vitor Roque vai passar, mas recolhe a perna. Para mim, não é pênalti. E ele nem dá vantagem, já marcou o pênalti. Pela imagem, dá para ver claramente que o Arboleda recolhe a perna e o Vitor Roque cai. Não é pênalti", disse o ex-árbitro durante a transmissão da Record.

