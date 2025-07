Flamengo tem mudança de última hora na escalação contra o Fluminense

Filipe Luís precisou promover substituição no Flamengo antes mesmo da bola rolar no Maracanã para o clássico com o Fluminense neste domingo (20), válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Gonzalo Plata sentiu dores durante o aquecimento e foi sacado do time titular; para o lugar do atacante, o comandante rubro-negro optou pelo jovem Wallace Yan.

A assessoria do Fla informou que o equatoriano sentiu problema no músculo adutor da coxa direita e precisou ser retirado da partida. Além de Wallace Yan, agora titular, Filipe Luís tinha como opções Pedro e Juninho, já que o camisa 50 vem atuando centralizado no ataque rubro-negro. Contudo, o comandante preferiu dar oportunidade para o garoto da base.

Além de Plata, o Flamengo não conta com Bruno Henrique. O camisa 27 cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A outra novidade no ataque é Cebolinha, escolhido para substituir o capitão rubro-negro. Lesionados, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Pulgar não jogam. Preservado, De la Cruz também é baixa.

Assim, o Mais Querido começa o Fla-Flu com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Wallace Yan e Everton Cebolinha.

Wallace Yan será titular de última hora do Flamengo contra o Fluminense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Confira as informações do clássico

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

