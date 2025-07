O Atlético-MG foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (20), na 15ª rodada do Brasileirão. Apesar de sair derrotado, Hulk foi o grande destaque do jogo, que foi disputado no Allianz Parque, em São Paulo. O camisa 7 do Galo fez dois golaços de falta contra o time paulista e alcançou um feito que não acontecia desde 2017.

Foi naquela edição do Campeonato Brasileiro que um jogador marcou dois gols de falta em um mesmo jogo da competição. Em 2017, Tomas Bastos, que defendia o Coritiba, balançou as redes duas vezes em cobranças de falta na primeira rodada do Brasileirão.

Antes de Tomas Bastos, o zagueiro Fred havia atingido a marca de dois gols de falta em uma mesma partida. O feito aconteceu em 2015, quando o defensor atuava pelo Goiás e balançou a rede duas vezes contra a Chapecoense na 37 rodada do Brasileirão.

Gols de falta no Brasileirão 2025

Os gols de falta nesta edição do Brasileirão não tem sido muito comuns. Após o fechamento da 15ª rodada da competição, apenas quatro gols foram marcados em cobranças de tiros livres diretos no torneio.

Hulk comemora gol de falta pelo Atlético-MG contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Além de Hulk, apenas outros dois jogadores já balançaram as redes em cobranças de falta. Reinaldo, do Mirassol, e Jhon Jhon, do Bragantino, marcam um gol cada na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Segundo dados do Sofascore, Hulk é o jogador que mais cobrou faltas na competição. Até o momento, o camisa 7 do Galo acumula 18 tentativas em cobranças diretas no campeonato. Com os dois gols de hoje, Hulk chegou a nove no quesito desde que voltou ao futebol brasileiro.