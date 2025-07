Morre Preta Gil, torcedora do Flamengo, vítima de câncer

Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, após não resistir aos tratamentos de um câncer. A cantora teve uma piora no combate a doença na última quarta-feira (16) e o quadro ficou irreversível. O site Metrópoles foi o primeiro a dar a informação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A assessoria de imprensa da cantora ainda irá se manifestar sobre o caso. Do mesmo modo, a família também deve realizar um comunicado oficial em breve.

Amigos pessoais e Franscisco, filho da cantora, se encontram nos Estados Unidos. Eles estiveram ao lado de Preta Gil ao longo dos últimos dias. Ainda de acordo com o "Metrópoles", Carolina Dieckmann, uma das melhores amigas da artista, está em trânsito para terras estadunidenses.

continua após a publicidade

Preta Gil e Flamengo

A ligação da cantora com o clube carioca é forte. Uma das raras aparições da artista ao longo do tratamento foi assistindo uma partida do Rubro-Negro. Preta compartilhou um momento ao lado dos sobrinhos Flor, Bento e Dom.

No registro, ela aparece comentando a campanha do Flamengo no último Mundial de Clubes. Preta se mostrou receosa com o confronto entre o time carioca e o Bayern de Munique, da Alemanha, pelas oitavas de final: “Domingo, Flamengo e Bayern. Ferrou”. O Rubro-Negro foi eliminado posteriormente.

continua após a publicidade

Preta Gil ao lado de sobrinhos falando sobre Flamengo no Mundiald e Clubes (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, o clube carioca emitiu uma nota lamentando a morte da cantora: "O Flamengo lamenta a perda da rubro-negra Preta Gil, neste domingo (20), aos 50 anos. Sua alegria e sua luta por um mundo mais justo jamais serão esquecidas. Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e fãs".