Paysandu e América-MG ficaram no empate, sem gols, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Com o resultado, as duas equipes permanecem na zona de rebaixamento do torneio. O Paysandu ocupa a última colocação da tabela com 22 pontos. Já o Coelho está na 17ª posição e tem 27 pontos. ➡️Veja como está a tabela da Série B!

O Paysandu começou sufocando o adversário. Logo aos 3 minutos de jogo, Diogo Oliveira roubou a bola o que resultou em dois escanteios seguidos para a equipe da casa dando trabalho para a defesa do América-MG. O Coelho melhorou na partida a partir dos 15 minutos da etapa inicial. Arthur e Lucão tentaram, de cabeça, mas não conseguiram tirar o zero do placar. Ainda no primeiro tempo, a equipe mineira sofreu a primeira baixa. O lateral Dalberto foi substituído por causa de uma lesão e deu lugar Paulinho.

Veio o segundo tempo, e as duas equipes começaram a etapa complementar com uma marcação forte. Sem sucesso, aos 12 minutos, Kauã e Anderson não acertaram a meta do goleiro Gustavo chutando de fora da área.

A melhor chance foi do Paysandu. Com pouco mais de 25 minutos do segundo tempo, Diogo Oliveira chutou forte. O goleiro do Coelho precisou se esticar todo para fazer uma belíssima defesa evitando, o que seria, o primeiro gol do jogo. Com o fim da partida, as duas equipes permanecem na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série B.

Na próximo sábado (20), o Paysandu vai a Goiânia enfrentar o Goiás no Hailé Pinheiro às 16h (de Brasília). Já o América-MG recebe o Coritiba, no estádio Independência, no mesmo horário, no domingo (21). Os dois jogos são válidos pela 27ª rodada da competição.

Equipes empataram sem gols na tarde deste sábado (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 0 AMÉRICA-MG

26ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h00 (de Brasília);

📍 Local: Mangueirão

🟨 Cartões Amarelos: Márcio Fernandes (Técnico do Paysandu), Vinni Faria (Paysandu); Gustavo (América-MG)

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

🚩 Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

⚽ESCALAÇÕES:

PAYSANDU (Técnico: Márcio Fernandes):

Matheus Nogueira, Edílson Júnior, Thalisson Gabriel, Thiago Heleno e Bryan Borges; André Lima (Dudu Vieira), Ramon Vinícius (Edinho) e Marlon Douglas (Anderson Leite), Rossi (Vinni Faria) e Diogo Oliveira (Denílson); Garcez .

AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo, Júlio César (Samuel), Ricardo Silva, Lucão e Dalbert (Paulinho); Felipe Amaral, Kauã Diniz (Emerson), Elizari e Arthur Sousa; William Bigode e Stênio (David da Hora).