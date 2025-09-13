Paysandu e América-MG ficam no empate pela Série B do Brasileirão; veja como foi
Equipes ocupam a zona de rebaixamento da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Paysandu e América-MG ficaram no empate, sem gols, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Com o resultado, as duas equipes permanecem na zona de rebaixamento do torneio. O Paysandu ocupa a última colocação da tabela com 22 pontos. Já o Coelho está na 17ª posição e tem 27 pontos. ➡️Veja como está a tabela da Série B!
Relacionadas
- Futebol Nacional
Pancadaria na Série B: Jogo entre Coritiba e Goiás termina em briga generalizada e 6 expulsões; veja o vídeo
Futebol Nacional13/09/2025
- Fora de Campo
Flavia Saraiva assume namoro com filho de ídolo de clube gigante da Série A
Fora de Campo12/09/2025
- Flamengo
Jogador da Série A se impressiona com Flamengo e agradece derrota ‘de pouco’
Flamengo12/09/2025
O Paysandu começou sufocando o adversário. Logo aos 3 minutos de jogo, Diogo Oliveira roubou a bola o que resultou em dois escanteios seguidos para a equipe da casa dando trabalho para a defesa do América-MG. O Coelho melhorou na partida a partir dos 15 minutos da etapa inicial. Arthur e Lucão tentaram, de cabeça, mas não conseguiram tirar o zero do placar. Ainda no primeiro tempo, a equipe mineira sofreu a primeira baixa. O lateral Dalberto foi substituído por causa de uma lesão e deu lugar Paulinho.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Veio o segundo tempo, e as duas equipes começaram a etapa complementar com uma marcação forte. Sem sucesso, aos 12 minutos, Kauã e Anderson não acertaram a meta do goleiro Gustavo chutando de fora da área.
A melhor chance foi do Paysandu. Com pouco mais de 25 minutos do segundo tempo, Diogo Oliveira chutou forte. O goleiro do Coelho precisou se esticar todo para fazer uma belíssima defesa evitando, o que seria, o primeiro gol do jogo. Com o fim da partida, as duas equipes permanecem na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série B.
Na próximo sábado (20), o Paysandu vai a Goiânia enfrentar o Goiás no Hailé Pinheiro às 16h (de Brasília). Já o América-MG recebe o Coritiba, no estádio Independência, no mesmo horário, no domingo (21). Os dois jogos são válidos pela 27ª rodada da competição.
✅ FICHA TÉCNICA
PAYSANDU 0 X 0 AMÉRICA-MG
26ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE B
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h00 (de Brasília);
📍 Local: Mangueirão
🟨 Cartões Amarelos: Márcio Fernandes (Técnico do Paysandu), Vinni Faria (Paysandu); Gustavo (América-MG)
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
🚩 Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
⚽ESCALAÇÕES:
PAYSANDU (Técnico: Márcio Fernandes):
Matheus Nogueira, Edílson Júnior, Thalisson Gabriel, Thiago Heleno e Bryan Borges; André Lima (Dudu Vieira), Ramon Vinícius (Edinho) e Marlon Douglas (Anderson Leite), Rossi (Vinni Faria) e Diogo Oliveira (Denílson); Garcez .
AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo, Júlio César (Samuel), Ricardo Silva, Lucão e Dalbert (Paulinho); Felipe Amaral, Kauã Diniz (Emerson), Elizari e Arthur Sousa; William Bigode e Stênio (David da Hora).
- Matéria
- Mais Notícias