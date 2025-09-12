Jogador da Série A se impressiona com Flamengo e agradece derrota ‘de pouco’

O atacante Chico da Costa, do Mirassol, afirmou ter ficado impressionado com o nível de jogo apresentado pelo Flamengo no Maracanã. O Rubro-Negro venceu o Leão por 2 a 1 no encerramento do primeiro turno do Brasileirão, resultado que inicialmente o deixou frustrado, mas que ganhou nova perspectiva após a goleada flamenguista sobre o Vitória.

– O Grêmio comemorou o empate com o Flamengo como se fosse uma classificação. Também, os caras botaram oito no Vitória. Fomos lá, perdemos por 2 a 1 e fiquei meio frustrado, poderia ter sido um empatezinho. E aí, quando eles colocaram oito no Vitória, falei: "Vamos agradecer" – disse ao canal do jornalista Duda Garbi.

O atacante destacou a forma como o time de Filipe Luís domina as partidas:

– Honestamente, o jogo foi controlado pelo Flamengo. Por mais que tenhamos performado bem, e poderíamos ter ido melhor até, mas é um time que controla o jogo, principalmente lá dentro.

Chico da Costa ainda apontou Flamengo e Vasco como os adversários mais difíceis de marcar pressão e citou um lance da goleada sobre o Vitória como exemplo. O gol mencionado foi o terceiro dos oito, marcado por Arrascaeta, após longa troca de passes.

– O Jorginho deu um tiro no Arrascaeta no bate-pronto, quando esse passe entra, quem está marcando vê como tiro de pressão, o passe é ruim, está apertando. Ele jogou de calcanhar, o cara devolveu de ombro. Aí tu tem que tocar um violino ali e apreciar, vai pressionar como? Para tudo os caras têm solução – completou.

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

