Paysandu detona árbitro escolhido contra o Coritiba: ‘Beira o ridículo’

O Paysandu desaprovou a escala de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o confronto contra o Coritiba no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 17ª rodada da Série B. O alvo da crítica foi o árbitro Marcelo de Lima Henrique, do Ceará.

Na nota de repúdio, divulgada nos canais oficiais do clube, o Papão relembrou que o juiz esteve no VAR da partida polêmica da rodada passada entre Paysandu e Atlético-GO, que terminou empatada em 2 a 2, na Curuzu. Um lance revisto mudou a decisão de campo e se tornou penalidade para o Dragão.

Quando o jogo estava empatado em 1 a 1, nos acréscimos do primeiro tempo, o árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva marcou falta fora da área de Leandro Vilela em Caio Dantas. No entanto, Marcelo de Lima Henrique (VAR) recomendou a revisão da jogada e “alterou” a marcação inicial para pênalti.

Na cobrança, o goleiro Gabriel Mesquita defendeu o chute de Marcelinho, mas Marcelo de Lima Henrique interviu novamente ao citar uma invasão do volante Ronaldo Henrique na área. Na segunda tentativa, o meia-atacante do Atlético-GO converteu em gol.

- A escalação do árbitro beira o ridículo, demonstra total falta de respeito e até bom senso com o clube - sentenciou o Paysandu.

O Papão protocolou um pedido formal de alteração na Comissão de Arbitragem da CBF, mas foi em vão. O árbitro segue escalado e já viajou para a capital paranaense nesta sexta-feira (18)

Confira a nota oficial do Paysandu contra Marcelo de Lima Henrique

"O Paysandu Sport Club vem a público manifestar sua total indignação diante da escolha do árbitro Marcelo de Lima Henrique para apitar o jogo do próximo sábado (19), contra o Coritiba-PR, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A escalação do árbitro beira o ridículo, demonstra total falta de respeito e até bom senso com o clube, que na última partida foi claramente prejudicado após interferência equivocada do VAR em uma decisão de campo, na qual marcou-se um pênalti inexistente contra o time bicolor. A arbitragem, portanto, interferiu diretamente no placar final da disputa.

O Paysandu irá protocolar na Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um pedido formal de alteração do árbitro da partida, a fim de garantir que não saia de campo mais uma vez prejudicado".

Coritiba x Paysandu na Série B

Coritiba x Paysandu, na Série B de 2024. Foto: Robson Mafra/AGIF

Em 16 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança da Série B, com 33 pontos, a mesma pontuação do Goiás, mas com melhor saldo de gols (10 a 8). O Paysandu está na 18ª posição, com 15 pontos, três atrás da Ferroviária-SP, primeiro time fora da ZR.

O confronto, aliás, marca as maiores invencibilidades na atual edição da Segundona. O Coxa não perde há nove jogos, com sete vitórias e dois empates, enquanto o Papão está invicto há cinco partidas, com três triunfos e duas igualdades.