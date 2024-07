Paulo Vitor, ex-Botafogo da Paraíba, avalia início na Rússia e faz comparação com futebol português

Paulo Vitor está no futebol russo (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 12:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Paulo Vitor chegou ao Akron, da Rússia, nesta temporada após atuar por dois anos com a camisa dos portugueses do Nacional. Recém-chegado ao clube do Leste Europeu o defensor fez avaliação do início da trajetória e também a diferença no estilo de jogo entre os dois países.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Akron fez até aqui dois jogos na Premier League Rússia. Fundado em 2018, o time está na elite pela primeira vez na sua história. A equipe terminou em 3º lugar na segunda divisão do torneio após eliminar o Ural no playoff do acesso.

- Iniciamos com dois jogos fora de casa, sendo uma derrota na estreia e uma importante vitória na segunda rodada. Todos estão de parabéns pelo empenho, dedicação e agora é concentrar no próximo jogo. Estou gostando da experiência em um novo país, idioma diferente, a cada dia estou me sentindo mais adaptado e ambientado no grupo - comentou o maranhense Paulo Vitor.

Nos dois jogos do Campeonato Russo, Paulo Vitor foi titular. Na primeira partida, o Akron acabou superado pelo Lokomotiv Moscou por 3 a 2, enquanto depois venceu o F. Voronezh por 2 a 0 e atualmente ocupa a 9ª posição. O próximo duelo será contra o Kazan, pela Copa da Rússia, nesta terça-feira (30).

Antes de chegar ao Akron, Paulo Vitor atuou por duas temporadas no Nacional, onde somou 56 jogos. Na temporada passada, ele entrou em campo em 31 das 33 partidas da equipe da Ilha da Madeira na Série B do Português e alcançou o objetivo principal de chegar na primeira divisão do país. Ele fez uma comparação ao estilo de jogo na Rússia.

- Na Rússia existem mais duelos físicos, uso de força, mas também é um jogo bem jogado em questões técnicas e táticas. A Premier League Russa é um campeonato muito forte e equilibrado - finalizou.