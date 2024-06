Galo e Dragão ficaram no empate em Minas Gerais (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 12:59 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG não saiu do empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando abriu o placar para os visitantes com um belo gol de cobertura, mas Paulinho, marcando novamente em jogos na Arena MRV, deixou tudo igual.

Com o resultado, o Galo ficou na nona colocação, com 18 pontos, perdendo a chance de entrar na zona de qualificação à Libertadores. O Dragão, por sua vez, foi a 11, se mantendo na abertura da zona de rebaixamento, em 17º.

⚽ OS GOLS DO JOGO

Na primeira etapa, aos 11', Luiz Fernando recebeu lançamento de Lucas Kal e saiu de cara com Matheus Mendes, Com a bola quicando, o atacante foi preciso para encobrir o goleiro. O gol, inicialmente anulado por impedimento, foi revisado pelo VAR e validado.

Pouco mais de dez minutos depois, viria o empate. Paulinho estava à frente de toda a linha de defesa do Goianiense; entretanto, Lucas Kal jogou de garçom mais uma vez, só que ao contrário, tocando a bola nos pés do atacante mineiro. Frente a frente com Ronaldo, o centroavante mostrou frieza para bater entre as pernas do goleiro, deixando tudo igual.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 1x1 Atlético-GO

13ª rodada - Brasileirão



🗓️ Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

🟥 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau

🖥️ VAR: Igor Charly Wendy Straub Deretti

⚽ Gols: Luiz Fernando (ATG - 11' 1ºT) // Paulinho (ATM - 23' 1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Luiz Felipe (ATG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Mariano, Igor Rabello e Rômulo; Palacios (Robert), Paulo Vitor (Pedrinho), Battaglia e Cadu (Alan Kardec); Igor Gomes, Hulk e Paulinho

ATLÉTICO-GO (Técnio: Anderson Gomes)

Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix (Luiz Felipe) e Guilherme Romão; Roni (Randerson), Lucas Kal e Alejo Cruz (Max); Shaylon, Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Derek)

👀 O QUE VEM POR AÍ?

Na quarta-feira (3), o Atlético-MG já volta a campo. Os comandados de Gabriel Milito duelam com o Flamengo novamente na Arena MRV, às 21h30 (horário de Brasília). Simultaneamente, o esquadrão de Anderson Leal vai a Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino.