Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo recebe o Cruzeiro neste domingo (30), pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Premiere (clique aqui para assinar o Premiere por 30 dias grátis!).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e Cruzeiro (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 30 de maio de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado

🚩 Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americana Labes

🖥️ VAR: Daiane Muniz

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson, Victor Hugo e Lorran; Luiz Araújo e Pedro.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Anderson; William, Neris, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Arthur Gomes.