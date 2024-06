Neymar responde torcedor por crítica a titular da Seleção Brasileira: ‘Bom é você’

Neymar respondeu uma crítica de um torcedor a Lucas Paquetá (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 17:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Fora da Copa América se recuperando de lesão, Neymar continua ativo nas redes sociais. O craque rebateu um torcedor, que criticou Lucas Paquetá, em declaração à ESPN. O canal publicou o vídeo no Instagram, e o jogador do Al-Hilal respondeu defendendo o meia do West Ham.

- Cara, o Brasil joga bem. Tem jogadores de muito talento, só que o Paquetá não consegue encaixar nesse elenco. Eu não entendo por que o Dorival não saca ele. Precisa mudar. Está difícil, não se enquadra com o time - disse o torcedor após a goleada do Brasil sobre o Paraguai.

Neymar respondeu a publicação da ESPN e ironizou o torcedor: "Assistência e gol... bom é você". O craque também colocou emojis de risada no comentário, que já ultrapassou a marca de 40 mil curtidas, com mais de três mil respostas.

Lucas Paquetá perdeu um pênalti no primeiro tempo do jogo, mas logo na sequência deu assistência para Vini Jr abrir o placar da Seleção Brasileira. No segundo tempo, o meia teve outra chance de pênalti e, dessa vez, não desperdiçou, fechando a goleada em 4 a 1.

Veja o comentário de Neymar: