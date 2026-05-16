Motivado pela apresentação de Hulk, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. John Kennedy e Canobbio marcaram para os donos da casa no primeiro tempo. Ainda sob comando de Milton Cruz e não do contratado Dorival Júnior, que deve estrear na próxima partida, o time visitante descontou com Dória na segunda etapa.

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Agora, os dois tricolores se voltam para compromissos continentais na terça-feira (19). O Carioca permanece no Rio de Janeiro para receber o Bolívar pela Libertadores. O Paulista, por sua vez, retorna a São Paulo para encarar o Millonarios em duelo da Sul-Americana.

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Fluminense x São Paulo: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Fluminense constrói vantagem em falhas do São Paulo

O jogo começou morno no Maracanã, mas com maior controle do Fluminense. Em cenário que já não era favorável, erros são-paulinos foram decisivos. Aos 20 minutos, Sabino perdeu dividida com Canobbio. O uruguaio rolou para o meio da área, a bola passou por Arana e chegou tranquila para John Kennedy abrir o placar. Aos 44', Dória entregou a bola nos pés de Nonato. O volante acionou Lucho, que tocou para Canobbio marcar.

Segundo tempo: Fluminense toma susto, mas garante vitória

O São Paulo se dispôs a correr mais riscos na segunda etapa, mas demorou a refletir a postura em grandes chances. Em contra-ataques explorando a velocidade de Canobbio e Serna, o Fluminense levava mais perigo e, com capricho, poderia ter ampliado o placar. Como não o fez, melhor para os visitantes. Logo depois de crescer na partida e obrigar Fábio a fazer duas grandes defesas, o time são-paulino diminuiu. Aos 33', em cobrança de escanteio, Dória venceu a disputa aérea para marcar o gol de honra. O Flu segurou o ímpeto do adversário e ainda teve gol anulado antes de garantir a vitória.

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Canobbio e Guga comemoram segundo gol do Fluminense contra o São Paulo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images / Fotoarena / Folhapress)

Visão do Lance!

Lance capital 💡

O São Paulo sabia que não teria vida fácil no Maracanã, mas tomar um gol logo aos 20 minutos dificultou ainda mais a tarefa. E o primeiro tento da equipe da casa começou em dividida entre Canobbio e Sabino. Se o zagueiro tivesse vencido a disputa, talvez o jogo tomasse outro rumo.

Deu aula 🏅

Bem ou mal tecnicamente, o uruguaio Agustín Canobbio sempre se destaca pela dedicação. Dessa vez, o esforço foi diretamente recompensado. O atacante fez a jogada do primeiro gol, marcou o segundo e, assim, foi o grande destaque do duelo de tricolores.

Ficou abaixo 📉

A dupla de zaga do São Paulo foi diretamente responsável pela derrota. Enquanto Sabino foi mal em tentativa de carrinho no primeiro gol, Dória entregou a bola no segundo.

Não vou ver isso sozinho 😱

Dória até tentou sair jogando bonito, como manda a cartilha de um zagueiro moderno, mas o futebol de pressão alta dos dias de hoje não permite vacilos na saída de bola. A displicência do defensor pagou um preço e fez a torcida relembrar o velho ditado: "bola para o mato, que o jogo é de campeonato". Apesar do lance negativo, o ex-Botafogo também deixou o seu gol na partida.