Atlético-MG domina, vence o Mirassol e se afasta da zona de rebaixamento; dê suas notas
Galo voltou a vencer na competição e subiu na tabela
O Atlético venceu o Mirassol por 3 a 1 neste sábado (16), na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Alan Minda abriu o placar para o Galo, mas Willian Machado empatou para a equipe paulista. Na segunda etapa, Maycon converteu cobrança de pênalti e recolocou o Atlético em vantagem. Já na reta final, Cissé marcou um belo gol e fechou o placar, garantindo a vitória do Galo.
Com o resultado, o Atlético chega a 21 pontos e ocupa, momentaneamente, a 7ª colocação na tabela. Já o Mirassol segue com 13 pontos, aparecendo na 18ª posição.
Atlético-MG x Mirassol: como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Atlético teve a iniciativa no primeiro tempo, mantendo a pressão alta e dificultando a saída de bola do Mirassol. A estratégia funcionou logo aos 16 minutos: Bernard interceptou a jogada e tocou rapidamente para Alan Minda, que abriu o placar para o Galo. Após sofrer o gol, o Mirassol passou a buscar mais o ataque e conseguiu o empate aos 40 minutos. Em cobrança de escanteio, William Machado apareceu bem na área e marcou de cabeça, deixando tudo igual no jogo.
Segundo tempo
O Atlético pressionou na segunda etapa até os 16 minutos, quando Renan Lodi foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Maycon converteu e colocou o Galo novamente em vantagem. Com o placar a favor, a equipe mineira passou a controlar melhor a partida e administrou o resultado até o fim. Ainda deu tempo de ampliar a vantagem com Cissé, que marcou um belo gol da entrada, consolidando a vitória.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O segundo gol do Atlético, marcado por Maycon em cobrança de pênalti, definiu o rumo da partida. Com a vantagem no placar, o Galo conseguiu controlar o jogo até o fim e garantiu os três pontos.
Deu aula 🏅
Alan Minda fez uma boa partida. Além do gol marcado, o atacante deu boas opções ofensivas ao Atlético, contribuindo na criação das jogadas e trazendo velocidade ao setor de ataque.
Ficou abaixo 📉
Mesmo com a vitória, novamente o sistema defensivo do Atlético teve uma atuação abaixo, com falhas de marcação e mais um gol sofrido em jogada de bola aérea. No lance do empate do Mirassol, Junior Alonso chegou atrasado na marcação e permitiu que o zagueiro adversário cabeceasse sozinho dentro da área.
Notas do Atlético e Mirassol; avalie os jogadores!
Ficha do jogo
Atlético-MG 3 x 1 Mirassol
16° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado 16 de maio às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Alan Minda (1-0) Willian Machado (1-1), Maycon (2-1)
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos: -
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Alonso, e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Bernard; Alan Minda (Lyanco), Cuello (Cissé) e Cassierra (Cauã Soares)
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Lucas Oliveira (Aldo Filho), Willian Machado e Reinaldo; Denilson (Galdino), Eduardo, Carlos Eduardo (Shaylon); Alesson e Edson (Tiquinho Soares)
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (SP) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
