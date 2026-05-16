Rafael faz desabafo sobre momento do São Paulo e manda recado a Dorival Júnior

Uma das lideranças do elenco tricolor, Rafael falou sobre a falta de confiança do São Paulo após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Segundo o goleiro, o momento vivido pela equipe é reflexo de uma sequência de problemas acumulados nas últimas semanas, como as lesões, ausências de jogadores importantes, a eliminação recente na Copa do Brasil e os resultados negativos. De acordo com Rafael, o cenário acabou abalando a confiança do elenco como um todo.

- Tem sido dias difíceis para nós, a gente vem tentando, trabalhando, a gente sabe da importância dos resultados, temos vivido muito com o que foi parecido ano passado, eliminação na Copa do Brasil, perder muitos jogadores importantes nessa fase, isso dificulta ainda mais. Com isso, os resultados acabam não vindo, a confiança se perdendo, essa turbulência, a gente vem sofrendo. Lesões, eliminações na Copa do Brasil, vai tirando nossa confiança - disse Rafael.

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(Foto: Jotta Silva/Photo Premium/Folhapress)

Rafael falou sobre o retorno de Dorival Júnior

O goleiro também falou sobre o retorno de Dorival Júnior. De acordo com Rafael, que trabalhou com o treinador em 2023, o técnico deve ajudar a recuperar essa confiança do elenco.

- Acho que por essa fase que a gente vem tentando, a confiança acaba não nos ajudando, espero que agora com a chegada do Dorival ele traga pra gente a confiança, essa tranquilidade - completou.

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Como foi a derrota do São Paulo?

O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. John Kennedy e Canobbio marcaram para os donos da casa no primeiro tempo. Ainda sob comando de Milton Cruz e não do contratado Dorival Júnior, que deve estrear na próxima partida, o time visitante descontou com Dória na segunda etapa.

Agora, os dois tricolores se voltam para compromissos continentais na terça-feira (19). O Carioca permanece no Rio de Janeiro para receber o Bolívar pela Libertadores. O Paulista, por sua vez, retorna a São Paulo para encarar o Millonarios em duelo da Sul-Americana.