Internacional goleia Vasco pelo Brasileirão; dê suas notas

O Internacional goleou o Vasco por 4 a 1, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão, no Estádio Beira-Rio. Com dois de Carbonero e outros de Bernabei e Alerrando, o Colorado não teve dificuldade em bater o Cruz-Maltino e alcançar a oitava colocação. Com a derrota, o time treinado por Renato Gaúcho despencou para a 11ª posição apesar do gol de Andrés Gómez.
Como foi Internacional x Vasco?
Primeiro tempo
O Internacional logo foi ao ataque na saída da bola e chegou com perigo. O Vasco respondeu, com Andrés Gómez finalizando para fora. No lance seguinte, Bruno Henrique lançou para Vitinho, que saiu cara a cara com Léo Jardim, mas acertou a rede pelo lado de fora. Aos 10 minutos, após jogada em cobrança de falta, o Colorado chegou a abrir o placar com Mercado, mas o zagueiro estava impedido e o lance foi anulado. O Internacional seguiu com mais posse de bola, mas voltou a ter uma chance clara em um contra-ataque, em que Johan Carbonero recebeu de Bernabei, disparou em velocidade e, de cavadinha, superou Léo Jardim para abrir o placar aos 21 minutos. Logo na sequência, Léo Jardim errou o passe para Hugo Moura e a bola sobrou para Carbonero. O autor do primeiro gol rolou para Alerrandro fazer 2 a 0. Mesmo atrás no placar, o Vasco não conseguiu ter a bola e só chegava ao ataque em lances de bola parada, em que não levou perigo ao goleiro Anthoni até o fim da primeira etapa.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Vasco começou a ter mais presença no ataque, mas com poucas chances claras, sendo a melhor um chute de fora da área de Andrés Gómez, em que Anthoni fez boa defesa. Cada vez mais no campo ofensivo, o Cruz-Maltino deixou espaços na defesa, que o Internacional aproveitou para contra-atacar de forma fulminante e ampliar a vantagem com Bernabei aos 13 minutos. Após o gol, o Vasco baixou a guarda e viu o Colorado marcar mais uma vez, dessa vez com Bernabei, que finalizou de dentro da área para consolidar a goleada. Nos minutos finais, Andrés Gómez conseguiu diminuir o placar com um belo gol após limpar dois zagueiros colorados. Já nos acréscimos, Carlos Cuesta foi expulso após entrada dura em Benjamin Arhin. Após o lance, o árbitro encerrou a partida com vitória por 4 a 1 do Internacional.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
A falha de Léo Jardim na saída de bola, que gerou o segundo gol do Internacional quatro minutos depois do primeiro.
Deu aula 🏅
Johan Carbonero fez uma grande partida ao contribuir com dois gols e duas assistências.
Não vou ver isso sozinho 😱
Após sofrer o primeiro gol, o Vasco tentava se reorganizar. Porém, após passe errado de Léo Jardim na saída de bola, o Colorado abriu 2 a 0.
Ficou abaixo 📉
O goleiro Léo Jardim teve uma atuação apagada. Sem segurança entre as traves, o arqueiro também falhou com os pés no lance que gerou o segundo gol do Internacional.
Ei, juíz 📣
Não houve polêmicas na arbitragem da partida entre Internacional e Vasco.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X VASCO
BRASILEIRÃO - 16ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 16 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ Gols: Johan Carbonero (2x), Alerrandro e Bernabei (INT); Andrés Gómez (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Johan Carbonero, Matheus Bahia (INT); Nuno Moreira, Andrés Gómez (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: Carlos Cuesta (VAS)
Escalação do Internacional
Anthoni; Vitinho, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Matheus Bahia (Luiz Felipe); Johan Carbonero (Allex), Bruno Henrique (Ronaldo), Rodrigo Villagra, Bernabei (Benjamin Arhin); Alerrandro (Borré).
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê (Marino); Nuno Moreira (David), Andrés Gómez e Brenner (Ramon Rique).
