O técnico Luis Zubeldía enalteceu a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o São Paulo, na noite deste sábado (16), no Maracanã. Para além do triunfo em casa pelo Campeonato Brasileiro, o treinador tricolor destacou a importância de a equipe manter sua identidade em meio à sequência decisiva que terá pela frente.

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— Ainda teremos duas rodadas pela frente, partidas decisivas da Libertadores e também a Copa do Brasil, em que disputaremos um mata-mata por vaga na próxima fase. Então, são três semanas de definições e, agora entrando na segunda delas, me parece que o mais importante é vencer sem perder a identidade da equipe — iniciou Zubeldía.

Zubeldía gesticula enquanto responde pergunta (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

— Coloco o resultado como prioridade porque estamos falando de jogos decisivos. Hoje não valia um título, claro, mas era importante abrir vantagem para quem vinha atrás. (...) Era um jogo que precisávamos ganhar. Por isso, neste período decisivo, para mim o mais importante é o resultado. E acredito que todos os jogos serão assim daqui para frente. Talvez não consigamos atingir a perfeição em todos eles, mas o fundamental é cumprir o objetivo sem abrir mão da nossa identidade. E isso está acontecendo. Estamos construindo uma identidade e, depois de um jogo ruim, não mudamos tudo aquilo que vínhamos fazendo — completou.

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Zubeldía projeta adaptação de Hulk, apresentado no Maracanã

Antes de a bola rolar neste sábado, Hulk foi apresentado aos torcedores do Fluminense no Maracanã. Zubeldía destacou que a adaptação do atacante ao novo clube tende a acontecer rapidamente. Além disso, o treinador deixou claro que o jogador pode atuar ao lado de outros atacantes do time.

— Está tudo bem. Ele já fez dois treinamentos com o grupo e, pouco a pouco, a adaptação será positiva. Por ser um jogador brasileiro, a tendência é que essa adaptação aconteça mais rapidamente do que com outros atletas — comentou o treinador.

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Hulk é apresentado como jogador do Fluminense no Maracanã (Foto: Vini Garcia / Lance!)

— A compatibilidade entre os jogadores é fundamental. Contratações desse tipo passam por uma análise prévia justamente para entender se os atletas podem atuar juntos, e não apenas trazer um jogador por trazer. Então, me pergunto: o Hulk pode jogar com o Germán Cano? Sim, pode. Pode jogar com o Castillo, com o Lucho, com o Paulo, com o Soteldo, com o John Kennedy… Pode jogar com todos eles. É um atacante com características que permitem diferentes combinações dentro da equipe — completou, em outro trecho.

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Veja outras respostas de Zubeldía após Fluminense x São Paulo

Papel de Canobbio

— Sempre para um atacante, apesar de ser um ponta-direita, e neste caso vem jogando mais como extremo, é muito importante (marcar gols). Fez a jogada do primeiro gol também, em que terminou em uma posição invertida com John Kennedy. Os quatro da frente estão rodando, trocando posições, e isso gera surpresa. Além do gol, que sempre é importante para um atacante, também há que reconhecer o espírito competitivo do Canobbio, do Lucho (Acosta), espírito de solidariedade para recuperar a bola, o que para nós é importante. Todos os rivais tomam precaução com o Canobbio por ele ser incansável dentro de campo. E por aí podemos estar questionando um jogador ou outro, mas a realidade é que, quando o rival vê nossos extremos, se pergunta: "Como vamos pará-los?" Hoje o São Paulo pôs uma dobra de laterais, e isso tem a ver com a profundidade que a equipe tem pela direita. Então, o que aqui é questionamento, para nossos rivais é preocupação.

Poucas oportunidades para Igor Rabello

— Temos visto evolução dele nos treinamentos. A resposta mais justa é que tem quatro zagueiros. Possivelmente foi uma injustiça que houve no processo. O treinador pode ser justo ou injusto. Quem sabe com Rabello foi uma injustiça não ter sido utilizado em algum momento. Temos quatro zagueiros, nenhum lesionado, sem expulsões. Na temporada, um dos cinco zagueiros é o que tem menos possibilidades, e, nesse caso, foi Igor.

Desgaste dos volantes

— Evidentemente, os volantes são o triângulo junto com o Lucho, são jogadores que precisam de intensidade. E possivelmente, com o decorrer dos minutos, acontece o que está dizendo (desgaste). Estamos em um momento de definição, em que não temos margem, então temos que deixar tudo que temos nesses dois jogos da Copa (Libertadores) e nos dois do Brasileirão. O dia que não estiver nenhum deles, jogará Facu (Bernal) ou Otávio. Ao final, a equipe sempre deve ser o mais importante. Mas estou contente com eles. Digo a eles para correrem o melhor possível no campo porque a organização te faz cansar menos. Eu fui volante. Sou focado no movimento dos volantes, sou um técnico que se fixa muito nisso. Trato de ajudá-los para correrem o menos possível, mas é uma zona em que se corre, se desgasta... Vamos avaliar como estarão para o próximo jogo.

Jogo decisivo da Libertadores

— Temos que ganhar. Sei que o Maracanã vai estar lotado e vamos em busca do triunfo, sempre com respeito ao adversário, mas com a necessidade, porque para nós é muito importante ganhar. Para seguir com vida na Libertadores e jogar a segunda partida com La Guaira aqui no Maracanã. É isso que a torcida deve esperar: ganhar. Ganhar primeiro e depois pensar nos gols que faltam. Precisamos mentalizar que precisamos ser superiores aos rivais.

Utilização de Soteldo

— Yeferson tem a qualidade que nem todos têm. Pode ser um jogador de início ou que muda o jogo nos últimos 30, 40 minutos. Sempre que recebe minutos, sabemos que algo positivo vai fazer. O mesmo vale para John (Kennedy), quando falei naquele momento. Para mim é uma virtude, isto de saber entrar. Não é algo depreciativo, pelo contrário. Pergunte a qualquer treinador se não quer ter uma boa troca? É uma bênção Não sei se vai jogar de titular ou não, mas tem as duas condições.