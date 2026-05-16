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São Paulo terá novo trio de desfalques na próxima rodada do Brasileiro

Tricolor terá novos desfalques contra o Botafogo

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 16/05/2026
21:11
Atualizado há 2 minutos
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Ándré Silva São Paulo
imagem cameraAndré Silva levou o terceiro amarelo (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)
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O São Paulo terá um novo trio de desfalques para encarar o Botafogo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. André Silva, Enzo Diaz e Bobadilla estavam pendurados e tomaram o terceiro amarelo contra o Fluminense, na derrota deste sábado (16).

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Enzo Diaz e Bobadilla são titulares frequentes. André Silva foi a escolha para o lugar de Calleri, que estava suspenso contra o Tricolor carioca. Vale destacar que na próxima rodada o time já será comandado por Dorival Júnior.

Alan Franco (estiramento no adutor direito), Marcos Antônio (músculo reto femoral direito), Luciano (edema na coxa direita), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (em recuperação da forma física após fratura na face), Maik (afastado) e Arboleda (afastado) foram os desfalques deste sábado. Pablo Maia está avançando na sua recuperação. Se estiver apto até o final da semana, pode ser uma solução para a ausência de Bobadila.

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Bobadilla São Paulo
(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Como foi a derrota do São Paulo?

Motivado pela apresentação de Hulk, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. John Kennedy e Canobbio marcaram para os donos da casa no primeiro tempo. Ainda sob comando de Milton Cruz e não do contratado Dorival Júnior, que deve estrear na próxima partida, o time visitante descontou com Dória na segunda etapa.

Agora, os dois tricolores se voltam para compromissos continentais na terça-feira (19). O Carioca permanece no Rio de Janeiro para receber o Bolívar pela Libertadores. O Paulista, por sua vez, retorna a São Paulo para encarar o Millonarios em duelo da Sul-Americana.

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