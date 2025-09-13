Palmeiras inicia ‘Semana da Torcida’ com ofertas exclusivas; confira

Para celebrar o dia do cliente, comemorado anualmente em 15 de setembro, o Palmeiras preparou a "Semana da Torcida Palmeirense", com descontos imperdíveis no Programa Avanti e na PalmeirasStore.com a partir deste sábado (13). As ofertas estarão disponíveis até o próximo dia 20, data em que é celebrado o Dia do Palmeiras, criado em referência à Arrancada Heroica de 1942.

Atualmente com mais de 185 mil sócios, o Avanti disponibilizará três ofertas especiais para aumentar ainda mais o número de integrantes do programa de sócio-torcedor do clube: 20%OFF para novos planos anuais, 10%OFF para semestrais e 5%OFF para trimestrais. Os planos participantes da campanha são: Bronze, Prata, Prata Superior, Ouro, Platina, Diamante e Especial (apenas para associados do clube social).

Tornando-se sócio Avanti, o torcedor terá prioridade na compra de ingressos para os jogos do clube dentro de casa, vantagens e experiências exclusivas e descontos em serviços e produtos, além de poder contribuir diretamente para o futebol do clube, que fica com 100% da renda do programa. Escolha o melhor plano para você no site www.palmeiras.com.br/avanti.

Já na PalmeirasStore.com, os torcedores encontrarão uma lista com produtos selecionados que poderão alcançar descontos de até 70% para sócios Avanti e 60% para os demais palestrinos. Na loja on-line do Verdão, os palmeirenses encontram produtos como camisas de jogo, blusas, calças, bermudas, acessórios e muito mais.

