Palmeiras x São Paulo: arbitragem é definida para oitava rodada do Brasileiro

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no domingo, dia 11 de maio, na Arena Barueri pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem foi definida com Rafael Rodrigo Klein.

A escala foi divulgada nesta quarta-feira (7). Este não é o primeiro clássico paulista apitado pelo árbitro. Em 2025, ele apitou o jogo entre Palmeiras e Corinthians, em que o Verdão venceu por 2 a 0 pelo Brasileirão.

Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar após a semifinal do Campeonato Paulista, disputada no Allianz Parque, quando a equipe comandada por Abel Ferreira eliminou o rival com um pênalti polêmico marcado em cima de Vitor Roque e convertido por Raphael Veiga.

Com a vitória, o Palmeiras garantiu vaga na final, mas acabou derrotado pelo Corinthians, que impediu o quarto título estadual consecutivo do Alviverde.

Palmeiras e São Paulo tiveram clássico recente protagonizado por polêmica de arbitragem (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Polêmicas com arbitragem acompanham Palmeiras e São Paulo há anos

Além do ocorrido no Campeonato Paulista, o clássico entre as equipes se envolveu em diversas polêmicas ao longo dos últimos anos.

Em 2024, pelo Campeonato Paulista, outras duas questões surgiram. Uma delas envolvendo a não-expulsão de Richard Ríos. O jogo terminou empatado por 1 a 1 e o lance aconteceu no gol de Alisson. A arbitragem seguiu com amarelo. Depois, o Tricolor reclamou de um pênalti, no mesmo jogo, que não foi marcado em cima de Luciano.

Ainda em 2024, mas no Brasileirão, o Palmeiras assumiu o lado de reclamar da arbitragem das escolhas. Em agosto, o lance que gerou polêmica envolveu uma suposta mão de Lucas Moura na bola, que não foi vista como penalidade.