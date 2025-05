Palmeiras terá ‘reforço caseiro’ para sequência decisiva na temporada

Em reta final de transição física, Bruno Rodrigues tem treinado com o restante do elenco do Palmeiras e deve voltar aos gramados nas próximas semanas. Contratado ainda em 2023, o atacante disputou apenas duas partidas após se despedir do Cruzeiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras finaliza preparação e deve ter mudanças na escalação para Libertadores

Desde que foi anunciado pelo clube paulista, Bruno Rodrigues precisou passar por duas cirurgias, após sofrer lesões em ambos os joelhos e não conseguiu engatar sequência no novo clube após de destacar no futebol mineiro.

O atacante, hoje com 28 anos, possui contrato válido até dezembro de 2028 com o Alviverde, que possui 80% dos direitos econômicos do atleta.

A tendência é que o atacante ainda precise de mais algumas atividades na Academia de Futebol para recuperar a forma física ideal e, por isso, não estará à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

continua após a publicidade

Com nove pontos conquistados, o Verdão lidera o Grupo G e precisa de uma vitória simples fora de casa para garantir a classificação às oitavas de final da competição continental.

Palmeiras terá um "reforço caseira" com o retorno do atacantr Bruno ROdrigues (Foto: Cesar Greco/Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras tem forte concorrência no ataque

Ativo na janela de transferências, o Palmeiras contratou três reforços para o setor ofensivo: Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres. O trio chegou para suprir as saídas de Dudu e Rony e reforçar a nova dinâmica do clube no mercado, que passou a priorizar jogadores jovens, com capacidade de atuar de forma imediata e potencial de valorização para futuras vendas.

continua após a publicidade

Além do trio, Abel Ferreira conta com Flaco López e Estêvão como opções, além de Luighi e Thalys, recém-promovidos ao elenco profissional.