O Botafogo publicou, na noite desta sexta-feira (8), o tão aguardado balanço financeiro da temporada de 2024, com atraso de mais de três meses. Conforme o documento de 82 páginas, auditado pela empresa BDO, a SAF arrecadou R$ 720 milhões, sendo esse o período de maior arrecadação da história do Glorioso. Veja detalhes abaixo:

As demonstrações financeiras do último ano apontam aumento de 323% na receita de premiações, sendo os R$ 258 milhões 36% do faturamento de 2024. As receitas pela negociação de jogadores cresceram 25% se comparadas a 2023, passando de R$ 77 milhões para R$ 96 milhões.

Ao mesmo tempo, como resultado após investimentos altos em reestruturação e reformulação do elenco, teve prejuízo de R$ 299,9 milhões. O clube explicou citando ausência de receita extraordinária do ano anterior.

Recorte do balanço financeiro do Botafogo em 2024 (Foto: Divulgação/Botafogo)

— A variação negativa do EBITDA (indicador financeiro) ajustado entre 2023 e 2024 é explicada, principalmente, pela ausência de uma receita extraordinária registrada no ano anterior. Essa receita se originou da negociação de 20% dos direitos comerciais futuros do clube, um movimento pontual no contexto da criação da Liga Forte União (LFU). É crucial entender que essa foi uma receita não recorrente, o que torna a comparação direta entre os dois anos menos representativa da performance operacional contínua — explicou a SAF.

— Apesar do elevado patamar de faturamento alcançado em 2024, o resultado do EBITDA reflete a natureza do crescimento no futebol, que exige investimentos contínuos em nosso elenco, infraestrutura e na operação do dia a dia. Esses investimentos geram custos operacionais significativos, mas são essenciais para manter a competitividade e a ambição do clube — completou

Textor, em mensagem, afirmou que a estimativa do valor de elenco do mercado subiu para R$ 950 milhões para um investimento de R$ 440. Foram destacadas as contratações de Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada e Savarino.

Polêmica entre Botafogo e Lyon

A publicação constata os empréstimos ao clube francês, também da Eagle Football e que era gerido por John Textor. O balanço aponta que o Botafogo tem R$ 558,7 milhões a receber da holding em repasses feitos para otimizar o fluxo de caixa do Lyon, que vive grave crise financeira. O empresário estadunidense foi afastado do dia a dia, passou a focar mais no Glorioso e enfrenta imbróglio judicial com o grupo britânico.

Isso é fruto da operação ser em caixa único, dentro de sistema de colaboração da rede de clubes da Eagle Football. Agora, a SAF cobra os valores que deixarão o balanço financeiro com aumento do saldo. Entenda no recorte abaixo:

Recorte do balanço financeiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Outras ações

Quanto à gestão do passivo referente ao clube associativo, herdado na compra da SAF, houve redução em R$ 474 milhões, sendo R$ 314 milhões em renegociação. De acordo com o demonstrativo, o plano de Recuperação Extrajudicial permitiu desconto médio de 27%, representando mais de R$ 241 milhões.

Recorte do balanço financeiro do Botafogo em 2024 (Foto: Divulgação/Botafogo)

Na publicidade, o Botafogo aproveitou a linda linha de uniformes da temporada 2024 e encheu os cofres com um salto de 175% em relação às vendas em 2023. A "Botafogo Store" rendeu cerca de R$ 66 milhões em comercialização de produtos. Já o programa de sócio-torcedor "Camisa 7", que alcançou a marca de 80 mil adimplentes na temporada passada, teve crescimento de 75% na adesão e gerou R$ 49 milhões em receita.

